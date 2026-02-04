El versátil cantante y compositor Carlos Bohórquez presenta su nuevo sencillo Carnaval, una canción creada como homenaje al Carnaval de Barranquilla y a su representación cultural en el Carnaval de Orlando, Florida, donde Bohórquez fue recientemente coronado como Rey Momo 2026.

Este lanzamiento celebra la identidad caribeña, el poder de la tradición y el orgullo de una comunidad que mantiene viva la fiesta colombiana fuera de su tierra.

Carnaval es una invitación a la alegría, al color, a la tambora y al goce colectivo. Con una propuesta moderna y fiel a la raíz, Bohórquez vuelve a demostrar la versatilidad que ha marcado su carrera: así como ha conquistado al público con temas recientes y fusiones entre vallenato, champeta y otros sonidos, ahora se sumerge en una mezcla contundente de ritmos folclóricos y grupo de millo, resaltando la energía, la picardía y la emoción que hacen del Carnaval una expresión cultural de Colombia para el mundo.

“Esta canción nace del corazón y del compromiso de representar nuestra cultura como se merece, con el orgullo de ser un cartagenero, representando el Carnaval de Barranquilla de Orlando, llevando a todos nuestros compatriotas en el exterior, esa expresión de alegría y cultura de nuestro carnaval que es de todo Colombia y patrimonio de la humanidad. Ya tuvimos la oportunidad de cantarla y bailarla en los desfiles de la hispanidad en Washington y Nueva York y en otros eventos en Orlando el año pasado, llevando nuestra música a toda la comunidad latina” , expresa Carlos Bohórquez.

Como parte de esta celebración, Bohórquez y su equipo cultural participarán como delegación en la Batalla de Flores y otras actividades musicales y culturales, con más de 80 integrantes provenientes de distintas delegaciones de Estados Unidos, unidos en una comparsa llamada “CARNAVAL DE BARRANQUILLA PARA EL MUNDO”, en homenaje al GRAN CONGO. La presencia busca exaltar el legado, la tradición y la fuerza del Congo como símbolo de identidad carnavalera.

“CARNAVAL” ya está disponible en todas las plataformas digitales, con un video lleno de color, folclor y alegría.