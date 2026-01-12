El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es una de las figuras públicas con mayor alcance en redes sociales, incluso tiene una de su propiedad, llamada Truth Social, en la que hace los anuncios más importantes -y también polémicos- de su Gobierno.

EFE/EPA/JIM LO SCALZO Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Además de su visión política y manera de gobernar, Trump ha mostrado su sentido del humor, sarcástico y mordaz, con el que ha ganado miles de admiradores, pero que también le ha costado muchas críticas.

Como la gran mayoría de las personalidades de internet, el presidente estadounidense no se salva de los memes y las burlas en redes sociales. Sus declaraciones y gestos públicos no pasan desapercibidos para los millones de internautas que siguen de cerca su vida política y personal.

Sin embargo, Donald Trump por estos días ha sido viral en redes como TikTok, Instagram y X por una situación ajena a su agenda presidencial y su entorno familiar. Se trata de un video, que ya acumula cientos de miles de reproducciones, en la que aparece un pez que -según los usuarios- guarda gran parecido con el mandatario.

La grabación parece realizada en un acuario y muestra a un pez de color amarillo nadando tranquilamente. Al ser publicado el video en redes sociales, miles de internautas coincidieron en que el rostro del animal es muy similar al del presidente de EE. UU.

Es un pez marino de la familia de los peces cofre, cuya característica física principal son los cuernos que sobresalen de su frente. Sin embargo, para los usuarios de redes sociales, son los ojos y la boca del pez lo que más se asemeja al rostro de Donald Trump.

Aunque es muy activo en las diferentes plataformas, el republicano no se ha pronunciado sobre este video viral que ha causado risas y ha sido objeto de memes durante los últimos días.

El pez Trump no exi... pic.twitter.com/lSzgv4h1LX — Juan Carlos (@makpunta2) January 8, 2026

El pez Trump no existe



El pez: pic.twitter.com/2QTKVf6StI — Javi🇨🇺 (@JaviXCubaLibre) January 7, 2026