Los bañistas que se encontraban en la playa de Doran Regional Park fueron sorprendidos por la presencia de una inusual criatura. El aparente pez, de aproximadamente dos metros de largo, fue encontrado en la orilla de la costa.

El hallazgo se registró el pasado domingo 7 de septiembre, cuando Stefan Kiesbye, un profesor de la Universidad Estatal de Sonoma, caminaba por el lugar.

Durante su recorrido, el profesor se encontró con el gigante animal, el cual es extraño encontrar en el hemisferio norte.

“Es triste que haya llegado a la orilla, pero era tan enorme, tan extraño y hermoso. Es como si de repente estuvieras en otro planeta”, dijo el profesor en diálogo con el medio ‘East Bay Tiimes’.

El inusual animal es un pez luna Hoodwinker (Mola tecta), especie que fue identificada formalmente en 2017. Este animal se diferencia de su primo, el pez luna común por la forma de su pseudocola redondeada, la cual en este caso es más estrecha. Además, no cuenta las características protuberancias en la cabeza y mentón.

Marianne Nyegaard, bióloga marina de Nueva Zelanda, indicó que esta especie habitaba en la corriente de Humboldt, hacia Sudamérica.