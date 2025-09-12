El nombre de Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, salió a relucir en la investigación que lleva la Fiscalía de Ecuador por el magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en 2023 pocos días antes de la primera vuelta electoral.

En las últimas horas se publicó la declaración de “Jonathan”, como se lo conocía dentro de la Inteligencia policial, en la que menciona al hermano del jefe de Estado y cómo fue vinculado a uno de los presuntos responsables del magnicidio.

“Jonathan”, un exagente de la Policía que se encuentra detenido por un robo que resultó en homicidio y un asalto a un cajero automático, rindió versión libre y relató que en prisión conoció Daniel Salcedo Bonilla, quien tiene cinco sentencias por corrupción y es uno de los procesados en el caso Villavicencio.

Salcedo, condenado a más de 30 años de prisión por diversos delitos como corrupción, lavado de activos y fraude procesal, y una de las caras visibles de los casos de corrupción hospitalaria que salieron a la luz durante la pandemia de la covid-19, compareció en julio ante una comisión de la Asamblea Nacional (Parlamento) en la que vinculó a la red con la que gestionaba contratos con centros de salud públicos con el asesinato de Villavicencio.

De acuerdo con la Fiscalía de Ecuador, Salcedo habría sido el nexo con Los Lobos, la banda criminal más poderosa del país.

“Jonathan” aseguró que Salcedo le ofreció ayuda y protección dentro de la cárcel, a cambio de aprovechar sus habilidades como agente de inteligencia de la Policía.

“Recuerdo que en el mes de junio o julio de 2022, Daniel Salcedo me pidió que gestione unas vigilancias y seguimientos a Fernando Villavicencio, lo cual lo gestioné desde el interior de la cárcel con personas externas. Fue alrededor de unos tres o cuatro días de seguimiento donde se generaron fotografías de ciertas rutinas del señor Villavicencio. Esas fotografías fueron pasadas por mi persona directamente a Daniel Salcedo, desconociendo el fin último que tuvieron”, declaró.

¿Qué tiene que ver Juan Fernando Petro?

En un aparte de la declaración, de más de 10 páginas, “Jonathan” asegura que sostuvo una reunión con Juan Fernando Petro, para intentar negociar un asilo político para Daniel Salcedo Bonilla.

De acuerdo con su versión, se encontró con el hermano del presidente Gustavo Petro en un hotel de Bogotá en diciembre de 2023. El propósito era gestionar un asilo político para Daniel Salcedo. Además, reveló la alta suma de dinero que costaría este “favor”.

“Señora fiscal, deseo manifestar lo siguiente: solicito se me dé una oportunidad en esta situación. Pido perdón a Dios, pido perdón a las autoridades. Debo mencionar otras cosas de las que fui partícipe con el señor Daniel Salcedo. En diciembre del año 2023 yo me reuní con el señor Juan Fernando Petro, hermano del presidente Petro, de Colombia, en un hotel de la ciudad de Bogotá; tratamos algunos asuntos, uno de ellos fue sacar un asilo político para el señor Daniel Salcedo. Nos costaría un millón de dólares, medio millón de dólares sería entregado en Pasto, Colombia, en billetes de $ 100 y el otro medio millón de dólares cuando esté gestionado el tema. Además de otros temas que se trataron en esa reunión y que por cuestiones de seguridad es delicado toparlas”, señaló el testigo.

Por ahora, Juan Fernando Petro no se ha referido a este caso.