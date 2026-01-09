La actriz búlgaro-canadiense Nikolina Kamenova Dobreva, conocida artísticamente como Nina Dobrev, publicó recientemente unas fotografías de su escapadita de fin de año a St. Barts (San Bartolomé). Las imágenes fueron compartidas en su cuenta de Instagram.

La reconocida actriz, de 37 años, mostró como es su nueva vida de soltera luego de su separación de Shaun White, en septiembre de 2025.

Nina proyectó una energía de liberación, transformando la isla francesa del Caribe en el epicentro del “Revenge Glow” en la A-List.

Dobrev compartió varios momentos de dicha fiesta de Año Nuevo, incluyendo una imagen del jacuzzi en el yate, varios cambios de traje de baño, y una fotografía con los demás invitados, entre ellos Glen Powell, Alix Earle, Miles Teller y su esposa, Keleigh Teller.

La actriz de ‘Vampire Diariesy Love Hard’ inició un gran 2026, disfrutando de su nueva etapa de soltería en un ambiente tropical.