Un televidente de Cali se llevó más de $52 millones tras una noche cargada de competencia en el programa de Caracol Televisión ‘La danza de los millones’.

Laura Acuña como todas las noches fue la encargada de dirigir las actividades y aunque un primer participante estuvo a punto de quedarse con una millonaria suma, fue finalmente un ciudadano de Cali quien logró aprovechar la oportunidad y llevarse el premio mayor.

Durante la dinámica final, la producción puso a prueba a los televidentes con una pregunta directa relacionada con uno de los equipos en competencia. El primer intento no tuvo éxito, lo que abrió la puerta a una segunda llamada que cambió el desenlace de la noche.

Así pues el azar favoreció a un nuevo participante que sí logró identificar correctamente la disciplina deportiva asociada a uno de los equipos protagonistas. Esa respuesta fue suficiente para desbloquear el acumulado y convertirlo en el ganador del día, desatando la celebración en el estudio.

Acuña confirmó el triunfo en vivo, destacando la dificultad de la pregunta y el valor del premio entregado. Uno de los equipos superó los $55 millones en premios acumulados. El equipo rival cerró con una cifra considerada menor frente al total general.

El monto que quedó disponible para los televidentes alcanzó los $52.573.500, valor que finalmente fue entregado al participante ganador.