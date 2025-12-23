Carolina Cruz, una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana, reveló que tuvo una crisis financiera que estuvo a punto de llevarla a la quiebra total.

Tylor Chase, recordado actor de Nickelodeon, ha rechazado tratamiento y ayuda para salir de la calle

Villancicos de Navidad: paso a paso para armar la playlist ideal para tus celebraciones decembrinas

J Balvin sella en redes sociales reconciliación con Bad Bunny tras concierto en México

La presentadora contó cómo una deuda cercana a los 3.000 millones de pesos puso en riesgo su estabilidad económica, su patrimonio y sus relaciones familiares.

La historia salió a la luz durante su podcast “Mi mundo, mis huellas, mi verdad”, donde Cruz decidió hablar abiertamente sobre los errores que cometió al iniciar su camino como empresaria. Según explicó, el crecimiento acelerado de su compañía no fue acompañado de una estructura administrativa sólida, lo que terminó generando un grave desbalance financiero.

La empresaria relató que confió la gestión interna de su empresa a miembros de su familia, sin contar con la experiencia técnica necesaria para manejar una organización que se expandía a varios sectores comerciales. Durante años, la compañía dependió principalmente de los ingresos que ella generaba como figura pública, sin un control riguroso de gastos, impuestos y obligaciones bancarias.

La situación se hizo evidente cuando surgió una primera alerta por una deuda considerable. Sin embargo, decisiones equivocadas, como asumir nuevos créditos para cubrir obligaciones anteriores y una asesoría contable inadecuada, agravaron el problema y multiplicaron el monto inicial.

Cruz indicó que con el paso de los meses, la deuda aumentó de forma alarmante hasta alcanzar una cifra que superó los 2.800 millones de pesos. Para poder cubrir todas las deudas vendió bienes y asumió toda esa carga laboral.

Asimismo, señaló que el proceso para sanear la deuda tomó más de dos años de esfuerzo constante. Durante ese tiempo, Carolina Cruz trabajó sin pausa, aceptando múltiples proyectos y campañas publicitarias, aun cuando esto implicó sacrificar momentos importantes con su familia.

Ahora tiene una empresa reorganizada y quiere que las personas también tomen conciencia cuando decidan hacer empresa.