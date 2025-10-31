Los disfraces de ‘Las guerreras K-Pop’ se han convertido en los favoritos para Halloween 2025, según datos de Google Trends.

Y es que han sido las más buscadas por los padres para disfrazar a las más pequeñas de la casa. Los personajes de la exitosa película, la más vista en la historia de Netflix, han desplazado a clásicos como vampiros, brujas y superhéroes.

Prepárate para gritar y sellar la Honmoon junto al fandom 💜 pic.twitter.com/o2MqXRTT73 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 16, 2025

Estos son los disfraces más buscados en este Halloween 2025

El top cinco de búsquedas está encabezado por Rumi, Zoey, Mira, Jinu y Baby Saja, integrantes del universo cinematográfico de Las guerreras K-Pop. Las tres primeras, además de ser estrellas musicales, interpretan a heroínas con trajes inspirados en el pop coreano, mezclando estética militar y idol.

La tendencia coincide con el aniversario del estreno de la película, lo que ha impulsado su presencia en fiestas, convenciones y eventos temáticos.

@soyalerios5 Me disfracé de Rumi de Guerreras del Kpop para un video con @Mis Pastelitos 😱 ♬ sonido original - Soyalerios

En el sexto lugar del ranking aparece Chicken Jockey, personaje del universo Minecraft, que mantiene una enorme base de seguidores y demuestra que los íconos digitales siguen siendo una fuente de inspiración para Halloween.

Según Google estos son los disfraces mas buscados este Halloween



1. Rumi de KPop Demon Hunters

2. Zoey de KPop

3. Mira de KPop

4. Jinu de KPop

5. Baby Saja de KPop

6. Chicken Jockey de Minecraft

7. Labubu

8. Derpy de KPop

9. Elphaba de Wicked

10. Lorax

11. Hamilton

12. Nightwing… pic.twitter.com/xXCnAaM0tt — 𝓜𝓻. 𝓕𝓻𝓮𝓪𝓴𝓲 🤖 (@MrFreaki) October 17, 2025

El séptimo puesto lo ocupa Labubu, el popular muñeco de colección. Este fenómeno, nacido en Asia, ha generado un mercado valorado en más de 40.000 millones de euros, y su estética entre tierna y traviesa se ha convertido en un éxito tanto entre adultos como niños.

Asimismo, en la octava posición figura Derpy, otro personaje del filme Las guerreras K-Pop, cuyas versiones de disfraz destacan por sus colores metálicos y accesorios futuristas, sello característico del pop surcoreano.

En el número 10 está Elphaba, la mítica bruja de Wicked, se mantiene vigente gracias al reciente estreno de su nueva adaptación cinematográfica. Con su piel verde y su vestimenta oscura, sigue siendo símbolo del Halloween más tradicional.