Y es que han sido las más buscadas por los padres para disfrazar a las más pequeñas de la casa. Los personajes de la exitosa película, la más vista en la historia de Netflix, han desplazado a clásicos como vampiros, brujas y superhéroes.
Estos son los disfraces más buscados en este Halloween 2025
El top cinco de búsquedas está encabezado por Rumi, Zoey, Mira, Jinu y Baby Saja, integrantes del universo cinematográfico de Las guerreras K-Pop. Las tres primeras, además de ser estrellas musicales, interpretan a heroínas con trajes inspirados en el pop coreano, mezclando estética militar y idol.
La tendencia coincide con el aniversario del estreno de la película, lo que ha impulsado su presencia en fiestas, convenciones y eventos temáticos.
En el sexto lugar del ranking aparece Chicken Jockey, personaje del universo Minecraft, que mantiene una enorme base de seguidores y demuestra que los íconos digitales siguen siendo una fuente de inspiración para Halloween.
El séptimo puesto lo ocupa Labubu, el popular muñeco de colección. Este fenómeno, nacido en Asia, ha generado un mercado valorado en más de 40.000 millones de euros, y su estética entre tierna y traviesa se ha convertido en un éxito tanto entre adultos como niños.
Asimismo, en la octava posición figura Derpy, otro personaje del filme Las guerreras K-Pop, cuyas versiones de disfraz destacan por sus colores metálicos y accesorios futuristas, sello característico del pop surcoreano.
En el número 10 está Elphaba, la mítica bruja de Wicked, se mantiene vigente gracias al reciente estreno de su nueva adaptación cinematográfica. Con su piel verde y su vestimenta oscura, sigue siendo símbolo del Halloween más tradicional.