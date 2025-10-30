La aventura está por terminar. El próximo 26 de noviembre el mundo se rendirá a los pies de la última temporada del fenómeno ‘Stranger Things’, por eso para ir calentando el ambiente, Netflix reveló este jueves el anhelado tráiler de la parte 5 que muestra el primer vistazo a Hawkins.

Stranger Things 5 se estrenará en Netflix en tres fechas: el volumen 1 el 26 de noviembre (cuatro episodios), el volumen 2 el 25 de diciembre (tres episodios) y el final el 31 de diciembre, todos a las 8:00 p. m. hora de Colombia.

En este adelanto vemos cómo en el otoño de 1987 el pueblo de Hawkins sigue conmocionado por la apertura de múltiples portales y nuestros héroes se unen para lograr un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero él ha desaparecido sin dejar ningún rastro.

Para complicar más las cosas, el gobierno ha declarado al pueblo en cuarentena y ha intensificado la búsqueda de Once, obligándola a ocultarse una vez más. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también se avecina una amenaza conocida y horrorosa.

La batalla final parece inminente, y el grupo deberá enfrentarse a una oscuridad más poderosa y mortal que nunca. Para acabar con la pesadilla, tendrán que luchar todos juntos una última vez.

COURTESY OF NETFLIX/COURTESY OF NETFLIX © 2025 STRANGER THINGS: SEASON 5. Noah Schnapp as Will Byers and Jamie Campbell Bower as Vecna in Stranger Things: Season 5. Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2025

“Creo que lo que hace única a esta temporada es que ya empieza con algo de caos, porque nuestros héroes perdieron la batalla al final de la temporada 4. Antes, por lo general, mostrábamos sus vidas y qué les estaba ocurriendo en la escuela y, después, introducíamos el elemento sobrenatural. Pero, esta temporada va a toda velocidad desde el inicio”, dijo Ross Duffer, co creador, productor ejecutivo, guionista, director.

Por su parte, Millie Bobby Brown, quien ha dado vida magistralmente a Once, comenta que esta temporada vamos directo a la acción, y Once está en modo entrenamiento.

“Es la primera vez que la vemos como guerrera al inicio de una temporada. Lo único que le importa es proteger a sus amigos. Son la familia que eligió, así que hará lo que sea para mantenerlos a salvo, y nosotros lo vamos a presenciar”.

Desde su estreno en julio de 2016, Stranger Things, una creación de los hermanos Duffer, se convirtió rápidamente en una de las series más populares de Netflix: la temporada 4 acumula más de 140.7 millones de visualizaciones en todo el mundo. Esta producción cargada de nostalgia ochentera revive el interés por íconos estadounidenses de esa década, como los waffles Eggo y la New Coke, y posicionó la canción “Running Up That Hill”, de Kate Bush, entre las diez canciones más populares de la lista Billboard Hot 100 por primera vez en sus 38 años de historia.

COURTESY OF NETFLIX/COURTESY OF NETFLIX © 2025 STRANGER THINGS: SEASON 5. (L to R) Caleb McLaughlin as Lucas Sinclair and Sadie Sink as Max Mayfield in Stranger Things: Season 5. Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2025

“Ellos no están viviendo una vida normal. En Hawkins ya nada es normal. El pueblo está en cuarentena, así que no pueden desplazarse con libertad, y hay cámaras de seguridad por todas partes. Están pasando muchas cosas, lo que se refleja en el día a día de todos”, agrega Matt Duffer.

Además, la serie ha recibido más de 230 nominaciones y 70 galardones, entre ellos, varios premios Emmy® y el premio SAG a mejor interpretación de reparto de una serie dramática. Este 2025 regresa con la tan esperada quinta y última temporada, que además les permite a los fans interactuar con el fenómeno cultural todo el año a través de diversas producciones y productos.

“Las secuencias de acción y los efectos visuales están a otro nivel, pero esa base emotiva permanece intacta. Parte de la magia de la serie es que, a pesar de que vayamos evolucionando y que el relato vaya siendo cada vez más increíble, todo está enraizado en estos personajes que amamos”, explica Shawn Levy, productor ejecutivo y director.

