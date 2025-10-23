A pocos días de celebrarse Halloween, la artista peruana Judith Bustos, conocida mundialmente como ‘La Tigresa del Oriente’, volvió a robarse la atención con el estreno de “Thriller”, el icónico éxito del fallecido Michael Jackson.

La intérprete de 79 años compartió en sus redes sociales un adelanto de la canción titulada “Estoy bien Thriller”, una versión en español que conserva la esencia del clásico del “Rey del pop”, pero con el humor inconfundible de la Tigresa.

En el videoclip, que se desarrolla en un cementerio envuelto en neblina, la cantante aparece caracterizada como un zombi, vistiendo una chaqueta roja similar a la de Michael Jackson y un atuendo oscuro.

“Es medianoche, yo te acecho en la oscuridad. Bajo la luna ves algo que te empieza a asustar. En las tinieblas me siento una felina fantasmal”, dice una de las frases.

Así grabó la ‘La Tigresa del Oriente’ su canción “Estoy bien Thriller”

Hay efectos de humo, luces y un grupo de bailarines disfrazados de zombis y monstruos que la acompañan en una coreografía inspirada en el videoclip original de 1983, uno de los más costosos y emblemáticos de la historia musical.

El video contó con la dirección creativa del productor Tito Silva, y la participación de Marco Cuba, Katherine Lima, Eddy Nelson, Sergio Álvarez y Bryan Montoya como bailarines principales.

Instagram tigresadeloriente La Tigresa del Oriente recreó Thriller de Michael Jackson

La artista describió su proyecto como “una versión con estilo felino y espíritu festivo”, afirmando que su intención es celebrar Halloween “con alegría y sin miedo”.