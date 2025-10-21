La creadora de contenido Aida Victoria Merlano vuelve a estar en el centro de la atención mediática, luego de que se conocieran nuevos rumores sobre su vida sentimental.

Semanas después de confirmar su ruptura con Juan David Tejada, con quien tuvo a su primer hijo Emiliano, la influencer barranquillera habría encontrado nuevamente el amor.

Un portal de noticias de farándula indicó que Aida Victoria estaría saliendo con Felipe Zapata, un empresario antioqueño dedicado al sector automotriz en la ciudad de Medellín.

Estas especulaciones surgieron a partir de coincidencias en las publicaciones recientes de ambos en Instagram, donde se observan lugares y momentos similares, lo que ha llevado a los internautas a pensar que han estado compartiendo tiempo juntos.

Además, se habla de un video viral en el que supuestamente se escucha la risa de Merlano mientras Zapata graba un clip, aunque hasta ahora no existen pruebas confirmadas que respalden esta versión.

Según también los han visto juntos en el Poblado y en Cancún, pero hasta ahora son solo rumores que no han sido confirmados ni por el empresario ni Aida Victoria.