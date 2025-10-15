Todos los seguidores están atentos al Victoria’s Secret Fashion Show 2025 que regresa renovado tras varios años que no se realizaba.

La esperada pasarela se celebrará este miércoles 15 de octubre en Nueva York, y contará con la participación de tres colombianas que harán historia en el evento.

Karol G, saliendo de los ensayos para el Victoria's Secret Fashion Show 2025, que se llevará a cabo esta noche.



Karol G hará un espectáculo en Victoria’s Secret Fashion Show 2025

La primera en ser confirmada fue Karol G, quien debutará en el escenario del desfile como una de las artistas principales.

Karol G hará un espectáculo en Victoria's Secret Fashion Show 2025

La antioqueña compartirá tarima con Twice, Madison Beer y la legendaria Missy Elliott, en un espectáculo que promete ser uno de los momentos más virales del año.

Karol G en Victoria's Secret Fashion Show 2025

“Dijimos que este año iríamos a lo grande, y lo decíamos en serio. Karol G, bienvenida al escenario del Victoria’s Secret Fashion Show”, fue el mensaje con el que la marca de lencería anunció su participación.

Valentina Castro, la primera colombiana en la pasarela más famosa del mundo

La segunda colombiana confirmada es Valentina Castro, modelo nacida en Tumaco, Nariño.

Valentina Castro participará en el desfile Victoria's Secret Fashion Show 2025

Desde niña aprendió a trenzar, pero fue vista por un agente que la llevó hasta el desfile de Louis Vuitton en París y participar en varias campañas publicitarias.

“Estoy muy feliz y agradecida con Dios por esta oportunidad tan grande. Con el solo hecho de estar, ya me siento ganadora”, expresó en Instagram.

La barranquillera Daniela Álvarez es una de las invitadas para el desfile de Victoria’s Secret

La tercera representante de Colombia es Daniela Álvarez, exreina y presentadora barranquillera, quien asistirá al desfile como invitada especial.

En sus redes sociales compartió un mensaje lleno de emoción: “Alguna vez soñamos con estar en el desfile de Victoria’s Secret. Hoy estoy aquí, en Nueva York, representando a mi Colombia. No llevo alas en la espalda, pero sí una historia que me hace volar más alto”.

Daniela Álvarez invitada al Victoria's Secret Fashion Show 2025

Asimismo, entre las modelos internacionales confirmadas están Adriana Lima, Gigi Hadid y Naomi Campbell.

¿Dónde y cuándo ver el desfile Victoria’s Secret Fashion Show 2025?

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 se transmitirá este miércoles 15 de octubre, con la alfombra rosa desde las 6:30 p. m. y el desfile principal a las 6:00 p.m (hora Colombia).

Los interesados podrán seguir el evento en vivo a través de los canales oficiales de YouTube, Instagram y TikTok de Victoria’s Secret, además de Prime Video y Amazon Live.