‘Masterchef Celebrity Colombia’ es uno de los realities más vistos en el país. Varios de los artistas desean estar en las temporadas transmitidas por el Canal RCN, porque pueden mostrar sus habilidades culinarias.

Aunque al principio no es necesario que la celebridad sea un genio en la cocina, puede ir estudiando muy juiciosamente para poder llegar a la final y ganarse los 200 millones de pesos.

Actualmente está al aire la séptima temporada, en la cual empezaron varias figuras reconocidas como Mario Alberto Yepes, René Higuita y el actor Jorge Herrera.

Canal RCN Participantes y jurados de MasterChef Celebrity Colombia 2025.

Sin embargo, al pasar el tiempo en la competencia ya han ido saliendo en los retos finales. No ha terminado esta temporada pero desde ya se escuchan los nombres de quiénes podrían participar el año que viene.

Uno de los nombres que suena mucho es el del actor Sebastián Caicedo, quien durante una entrevista con Carlos Ochoa, dijo que sí desea mucho formar parte de MasterChef Celebrity Colombia.

Captura de pantalla Sebastián Caicedo y Juliana Diez se casaron en Medellín.

“Yo estoy que me voy para MasterChef, para TopChef. Mi esposa necesita, requiere, que yo aprenda a cocinar. No, si me invitan, espero que podamos coincidir”, informó.

Por eso, Caicedo le preguntó a Juliana Díez, la esposa de Sebastián, si lo veía dentro de la competencia. “Claro, este hombre, por Dios, lo hace todo perfecto”, respondió.

Caicedo ha estado tomando clases de cocina y se siente muy emocionado si puede ser convocado. “Bueno, sí estuve en clases. Las bases, por ejemplo, eso es muy, muy, muy importante. Salsas, también son muy importante”.

Igualmente, Caicedo y su esposa se mostraron entusiasmados por su posible participación si lo llaman, pero también se sienten muy felices de estar juntos.

“Sebastián es demasiado especial, así, lo que ustedes ven en redes sociales, porque hay gente que en redes se muestra de una forma, pero en su vida real es otra. Pero Sebastián, de verdad, yo le digo siempre a Teresita, a mi suegra, le digo: ‘Teresita, gracias por haber educado a este hombre”, dijo Juliana.