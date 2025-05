El actor Sebastián Caicedo es reconocido por participar en importantes producciones como ‘Padres e hijos’, ‘Francisco el Matemático’, ‘Pandillas, guerra y paz’, ‘Sin senos no hay paraíso’, ‘La hipocondríaca’, ‘El señor de los cielos’, entre otras, que le han permitido mostrar su talento, carisma y autenticidad. Pero no solo su profesionalismo ante las cámaras ha llamado la atención de sus seguidores, pues su vida amorosa también ha encabezado diferentes titulares de la prensa.

Leer más: ¿A qué hora se estrena ‘La venganza de Analía 2’ este martes 20 de mayo?

Una de sus relaciones más populares y duraderas fue la que sostuvo con la también actriz barranquillera Carmen Villalobos, con quien estuvo por 13 años. La mediática pareja llegó hasta el altar, pero la bendición de Dios les duró poco, pues a los tres años de casados decidieron ponerle fin a su relación, lo cual se hizo oficial en julio del 2022.

Tras este episodio en su vida, Sebastián se mantuvo alejado de las cámaras y los medios de comunicación, lo que mantenía intrigados a todos sus seguidores en redes sociales. Recientemente, durante una entrevista, el caleño decidió romper el silencio y explicar que libraba una dura batalla con la depresión y pensamientos de apagar su vida.

Le puede interesar: Así luce ahora Erick Torres, el actor que interpretó al hermano de Greeicy en ‘Chica vampiro’

En el programa Abre tu ventana con Alejo Baena, el artista decidió contar algunos momentos oscuros que tuvo que enfrentar.

“Yo tuve pensamientos suicidas porque no sabía qué iba a hacer con mi vida. Se me acabó todo: mi hogar, mi vida profesional. Se me oscureció el camino y no sabía cómo lo iba a retomar”, confesó.

Asimismo, indicó que sufrió mucho durante la pandemia del Covid-19, pues veía que su carrera actoral se paralizaba y no logró reinventarse en las redes sociales, como lo estaban haciendo muchos de sus colegas.

“No soy bueno para esos bailes. Está bien que otros lo hagan, porque es su esencia, pero yo no lo sentía”, manifestó.

Ante la incertidumbre decidió adentrarse en una finca que es de su propiedad y dedicarse por el momento a cosechar la producción de sus árboles.

No olvide leer: Influencer se hace viral al descubrir que ‘Hoja en blanco’ y ‘Los caminos de la vida’ no son de Argentina

“Me empecé a apagar. Profesionalmente, emocionalmente, ya estaba muy desmotivado. Solo quería estar perdido en la finca”, relató.

Cómo se enfrentó al mundo tras su ruptura con Carmen Villalobos

Caicedo también reveló que tenía miedo de enfrentar al mundo tras terminar su matrimonio con la barranquillera.

“Tenía miedo de enfrentarme a un mundo que sabría que mi relación había terminado. Me aterraba ser señalado, ser acusado. Entré en una depresión muy fuerte”, aseguró.

Ante esto, confesó que en muchas oportunidades pensó atentar contra su vida. “Ya sabía cómo lo iba a hacer… Me iba a colgar de un árbol en mi finca”.

A pesar de los pensamientos negativos, indicó que encontró una razón para vivir: su madre.

“Me parecía muy egoísta pasarle a ella mi dolor. Por eso no lo hice”, expresó.

Lea también: Mary Méndez, presentadora de ‘La red’, publicó foto de cuando tenía 17 años: “Toda una Barbie”

Nueva oportunidad en el amor

Tras recuperar se estos difíciles momentos, el actor se dio una nueva oportunidad en el amor y se casó con la empresaria Juliana Diez, en diciembre del 2024.

La pareja, que se conoció en Medellín en la iglesia cristiana a la que ambos asisten, hace tres años y comenzó un romance hace dos, sorprendió esta Navidad al anunciar que se había casado.

Captura de pantalla Sebastián Caicedo y Juliana Diez se casaron en Medellín.

La boda, que se celebró en un finca del exclusivo sector de Llano Grande, en las afueras de Medellín, contó con la presencia de las familias de los novios, pero curiosamente, no tuvo asistencia de ningún famoso. Ella lució un vestido blanco marfil con tocado y cola, mientras que el artista prefirió uno de tres piezas con chaleco incluido, en tono café claro.

Lea acá: Esta fue la reacción de la novia del ‘Flaco’ Solórzano a su salida de ‘La casa de los famosos’

En declaraciones dadas a la revista People en español, Sebastián y su ahora esposa revelaron que quisieron casarse como una manera de dar testimonio de restauración y de lo que Dios ha hecho en sus respectivas vidas, ya que cuando se conocieron ambos venían de rompimientos amorosos que se dieron después de relaciones sólidas que no funcionaron y les dejaron heridas que han sanado.

“Quisimos hacerle caso a Dios”, Sebastián Caicedo, sobre su inesperada boda.

“Fue construir sobre lo construido, obviamente con nuestras experiencia. July [tuvo una relación de] 16 años, siete años de casada, y yo una relación de 14 años. Entonces, pues, traíamos una experiencia y una historia en donde lo que hicimos fue [decir:] ‘Yo quiero un hogar, tú también quieres un hogar, tenemos este propósito, los dos queremos tener una relación bajo propósito de Dios’. Sin religiosidad, ni fanatismo quisimos hacerle caso a Dios, que fuera él que nos fuera mostrando paso a paso y en qué momento. Creemos que es un tiempo prudente, sobre todo porque tenemos unos proyectos muy bonitos de seguir construyendo ya no como novios. Como esposos somos más fuertes y podemos visualizarnos para toda la vida”, dijo el actor.

People en Español El actor Sebastián Caicedo se casó con la empresaria Juliana Diez, en una celebración íntima en Medellín.

Tras la boda, la pareja confesó su deseo de tener hijos en un futuro cercano. Sebastián sueña con una niña, mientras que Juliana espera que el bebé herede los ojos del actor. Por ahora, el actor disfruta de su nueva faceta como padrastro del hijo de Juliana, Tomás, de 7 años, con quien ha desarrollado una relación cercana y afectuosa.

Además, revelaron que durante su noviazgo decidieron no vivir juntos, buscando dar un ejemplo positivo tanto para ellos como para el hijo de Juliana. Así mismo contaron que él va a entregar su apartamento y se va a ir a vivir a la casa de Diez.