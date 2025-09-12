Liseth Salgado, cantante de música vallenata, se hizo viral en los últimos días tras protagonizar un escándalo en una discoteca de Medellín, en la que fue agredida de forma violenta.

Leer también: Valentina Taguado le puso el delantal negro a Alejandra Ávila: así fue el tenso momento en ‘Masterchef Celebrity’

La joven, quien ha compartido escenario con artistas como Rolando Ochoa y Hebert Vargas, relató cómo fue el momento, asegurando que es algo que nunca olvidará.

Contó que salió junto a su mánager para disfrutar de un evento, en el cual se iban a presentar sus colegas Jorge Pabuena e Iván Zuleta. En medio del evento, tres hombres y una mujer, de acuerdo con otros testigos en evidente estado de alicoramiento, comenzaron a bailar de manera brusca cerca de su palco.

Relató que en un momento una de las personas cayó sobre Liseth y su mánager, y este pidió con respecto que tuvieran cuidado. Sin embargo, la respuesta fue agresiva, al parecer con insultos e intentos de golpes.

El mismo Jorge Pabuena detuvo el show por un momento para solicitar la intervención de personal de seguridad.

No obstante, pese a que la seguridad de la discoteca logró sacar a las personas, Liseth contó en La Red de Caracol que al salir de la misma fueron sorprendidos y abordados por las mismas personas de forma violenta.

Uno de los hombres la amenazó, diciéndole: “Mañana amanecen muertos”. Varios transeúntes intentaron intervenir, pero la violencia era tan intensa que incluso se temió por la vida de los afectados.

Liseth afirmó que en medio de la trifulca recibió varios golpes que le dejaron fuertes secuelas físicas, especialmente en el brazo, lo que le impidió dormir durante varias noches. El mánager de la cantante sufrió lesiones en el rostro.

Importante: Jessi Uribe se desahogó durante sesión privada: “Perdón por lastimar su corazón, pero me enamoré”

La artista también apuntó que en medio de la pelea uno de los agresores atacó a un uniformado que se encontraba en una gasolinera frente a la discoteca. Por eso, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por lesiones personales.