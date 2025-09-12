El reconocido cantante Jessi Uribe volvió a ser foco mediático tras una reciente entrevista en La Kalle. El artista bumangués lanzó una estrofa que fue entendida por muchos como una indirecta a su exesposa, Sandra Barrios.

Las palabras de Jessi hicieron alusión a una especie de arrepentimiento o confesión, por lo que las redes se incendiaron inmediatamente con comentarios relacionados a la separación de la madre de sus cuatro hijos, y la supuesta infidelidad con la también cantante Paola Jara que conllevó a la relación que tienen actualmente.

Frases como “primero pido perdón, perdón por lastimar su corazón”; “yo sé que el pacto entre tú y yo ha quedado desecho”; “sé que te duele, pero me duele más a mí” o “te pienso como nunca, incluso mucho más que antes”, fueron tomadas como mensajes para su expareja.

Algunos aplaudieron que Jessi utilizara su voz y sus canciones para admitir errores, mientras que otros lo criticaron asegurando que el artista se aprovechaba de su situación sentimental para continuar figurando en los titulares.

Sea cual sea el motivo, la estrofa, que hace parte de la canción ‘La culpa’, no pasó desapercibida y terminó siendo tendencia en el país. Hasta el momento Sandra Barrios no se ha pronunciado, pero su nombre figura de nuevo en los titulares mediáticos.