Shakira se encuentra en su gira ‘Las mujeres ya no lloran world tour’ en México. Por medio de las redes sociales se han conocido imágenes y videos de sus grandes presentaciones.

Sin embargo, un clip audiovisual que se hizo viral en las diferentes plataformas esta pasado fin de semana, llamó la atención de los cibernautas.

Y es que en uno de los conciertos de la barranquillera hubo una mujer que inicialmente estaba en silla de ruedas y estaba siendo empujada hasta la ubicación de Shakira.

Instagram enfoquecampeche Una mujer simuló estar discapacitada para lograr puesto en concierto de Shakira

Pero, luego la mujer se levantó y se subió sobre la silla de ruedas para tener una mejor vista, del concierto. Además, también bailaba y saltaba.

Después de este hecho, los usuarios iniciaron una serie de “bromas” en las redes sociales donde empezaron a llamar a la barranquillera con el hashtag #SantaShakira por el “milagro” que la joven se pusiera de pies.

Por otro lado, también desató la molestia de los cibernautas que señalaron que esta conducta era irrespetuosa para las personas con discapacidad, porque estaba simulando no poder caminar para encontrar un puesto privilegiado en el concierto.