El pasado sábado 30 de agosto, el canal RCN estrenó Miss Universe Colombia, el reality que reúne a 54 mujeres con la ilusión de representar a Colombia en el certamen internacional.

Tras las primeras pruebas, un jurado conformado por Hernán Zajar, Valerie Domínguez y Andrea Tovar seleccionó a 29 concursantes que continúan en la competencia, entre ellas, Isabela Córdoba, Miss Cundinamarca 2025.

Durante los próximos cinco fines de semana, las candidatas deberán enfrentarse a pruebas de talento, pasarela, cultura general, actividades físicas, sesiones fotográficas y compromiso social, entre otras, con el objetivo de demostrar por qué merecen llegar a la final.

¿Quién es Isabela Córdoba?

Miss Cundinamarca 2025, Isabela Córdoba, de 39 años, es madre de dos hijos, conocida en el mundo del entretenimiento colombiano por su faceta como actriz. Debutó en 2007 en la serie internacional ‘Sin vergüenza’, y desde entonces ha participado en diversas producciones como ‘Vecinos’, ‘Polvo carnavalero’, ‘Las santísimas’, ‘Tres caínes’, ‘Garzón Vive’ y ‘El General Naranjo’.

A través de sus redes sociales, la actriz bogotana compartió sus sentimientos al enfrentarse a este nuevo reto personal y profesional, “mi primer desfile en vestido de baño para mi primer concurso de belleza, después de dos hijos... ¡Wow! Un mix de emociones y también de miedos que cada día decido transformar en fortalezas”, expresó Córdoba, destacando el significado de este logro en su vida.

La actriz también aprovechó para reflexionar sobre los estereotipos de belleza impuestos por la sociedad.

“Nos han dicho cómo debemos lucir, cuánto debemos pesar, cómo debemos vestir, qué partes de nuestro cuerpo mostrar cuales esconder. Pero hoy les puedo prometer que nuestro valor no está en una talla, ni en una cintura marcada. Nuestro valor está en nuestra esencia, en nuestra fuerza y en nuestra historia. Muéstrate con orgullo. Cada curva, cada marca, cada parte de ti es un grito de valentía. No te escondas, no te minimices; levanta la cabeza y deja que el mundo vea la mujer poderosa que eres. Orgullosa de representar con Amor y compromiso, mi bello departamento CUNDINAMARCA”. escribió.

Isabela ha recibido numerosos mensajes de apoyo y felicitaciones por parte de sus amigos y seguidores en redes sociales, quienes han destacado su seguridad, poder y belleza.

“Demasiado divina”, “qué gran ejemplo y orgullo de mujer colombiana”, “representas todo lo que significa ser una mujer completa”, fueron algunos de los comentarios de sus fans, quienes la ven como un reflejo de valentía y confianza.