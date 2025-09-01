Will Smith regresó al mundo musical este año, pero al parecer no ha tenido muy buena acogida por parte de los cibernautas.

Sergio Ramos se lanza como cantante: vea el primer video de ‘Cibeles’ recordando su paso por el Real Madrid

Cocine chorizo caramelizado con arepa de yuca y queso campesino rallado

Colombianos podrán elegir a la próxima Miss Universe Colombia: votaciones abiertas hasta el 28 de septiembre

El actor y rapero, que este año lanzó ‘Based On A True Story’, su primer álbum de estudio en dos décadas, vuelve a estar en el centro de la polémica tras la difusión de un video promocional de su gira.

Y es que el clip, compartido en YouTube e Instagram con el mensaje “Mi parte favorita de la gira es veros a todos de cerca. Gracias por verme a mí también”, ha generado dudas entre los seguidores, quienes señalan que las imágenes muestran evidentes alteraciones hechas con inteligencia artificial.

En el video, supuestamente grabado durante la primera fecha de su tour británico en Scarborough, los rostros de los asistentes aparecen borrosos o deformados, algunos carteles carecen de sentido y en varias tomas se observan manos con seis dedos.

Esto no pasó desapercibido por los usuarios de redes sociales que indicaron que se trata de una manipulación digital destinada a simular una multitud más numerosa de la que realmente asistió al concierto.

Instagram willsmith Señalan que el video fue hecho con IA para que se vieran más personas

“Imagínate ser tan rico y famoso y tener que recurrir a multitudes falsas… Trágico”, escribió un seguidor, mientras otros lo acusaron de subestimar a la audiencia y de arruinar la autenticidad del espectáculo.

A esto se le suma que la crítica ha sido dura, pues el portal AOTY lo sitúa como el álbum peor valorado del año, incluso por debajo de lo último de Maroon 5 y de la cuestionada colaboración entre Drake y PartyNextDoor.

Instagram willsmith Video de Based On A True Story’, primer álbum de estudio de Will Smith

Igualmente, el rapero se presentará en Cardiff, Manchester, Londres y Wolverhampton, antes de viajar a París el próximo mes. Hasta los momentos no ha dado ninguna declaración sobre los rumores.