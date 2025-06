Uno de los símbolos de Shakira a lo largo de su carrera ha sido su cabello. Miles de personas que han tratado, o incluso, que han dedicado su vida a imitar a la cantante barranquillera, siempre han tenido en cuenta esto como uno de los principales atributos.

Ahora, se dio a conocer lo que opina la propia cantante de su cabello y el significado que tiene para ella. Incluso, contó en una entrevista que una vez, por un consejo mal intencionado, se lo cortó cuando no debía.

Las palabras han ido generando controversia porque la persona que le dio el consejo en su momento fue nada más y nada menos que la madre de Gerard Piqué.

“El cabello es definitivamente una parte importante de mi identidad. Una vez, alguien que tenía muy malas intenciones me dijo que me cortara el pelo, así que fui y me lo corté y de inmediato pensé: ‘¿Qué hice?’”, contó la barranquillera en una entrevista a Harpers Bazaar.

Agencia EFE Shakira con el cabello corto, en 2011.

En la conversación no dijo el nombre de la persona que le dio el consejo, pero sus seguidores recordaron que en otra entrevista a la revista Vogue en 2021, la cantante se refirió a su cambio de look por consejo de la suegra.

“Uy esto es un mal corte de pelo, esto es un consejo de mi suegra que me dijo: ‘Ay, ¿por qué no te cortas el pelo?, que lo tienes muy maltratado’, fue el peor error de mi vida. Suegra, no te vuelvo a seguir consejos estéticos", dijo la barranquillera en la entrevista para la revista en 2021.

‘Shak’ recordó que en su momento el cambio le otorgó un aspecto diferente, pero se sintió vulnerable y despojada de una parte esencial de sí misma.