La actriz y empresaria Lina Tejeiro, de 33 años, reconocida por su participación en producciones como ‘Padres e hijos’, ‘La ley del corazón, ‘Chichipatos’, ‘Paraíso blanco’ y más recientemente como protagonista de la nueva versión de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, reveló detalles de su vida amorosa en una entrevista.

Lea: Famoso cantante reveló que tiene VIH: “Tuve un pasado de excesos de alcohol, de drogas, de sexo...”

En el programa ‘+Íntimo’, de ‘Red+ Noticias’, la actriz contó que se encuentra soltera, pero sí ha salido con varios hombres después de su separación del cantante paisa Juan Duque, con quien tuvo una breve relación de unos seis meses en el año 2022.

Juan Duque ha sido la última pareja pública de Lina Tejeiro, por lo que los seguidores de la actriz están a la expectativa de lo que pueda ocurrir en cualquier momento con su vida sentimental, pues saben -porque ella misma lo ha expresado- que una de sus grandes ilusiones es encontrar un compañero de vida con el que formar una familia.

También: Carla Giraldo publicó mensaje de despedida de ‘La casa de los famosos’: “Fue un placer acompañarlos”

Sin embargo, Lina Tejeiro se ha tomado su tiempo para encontrar una pareja con la que se sienta segura y cumpla todos sus estándares, que cada vez son más altos, según ella ha comentado en entrevistas.

Para la actriz es importante dar con un hombre que llegue a sumarle muchas cosas positivas a su vida y poder consolidar una relación estable y duradera, sin caer en los errores que le causaron sufrimiento en noviazgos anteriores.

Además: Manelyk González, de ‘La casa de los famosos’, reveló que fue víctima de abuso sexual en su infancia

Sin embargo, eso no quiere decir que Lina Tejeiro no se haya dado oportunidades en el amor recientemente. De hecho, en ‘+Íntimo’ confesó que hace pocos meses tuvo un romance con alguien que la deslumbró por tener casi todas las cualidades que ella busca en una pareja.

Aunque al principio creyó haber encontrado a su persona ideal, terminó siendo un amor ‘pasajero’ porque el hombre le dijo que no estaba preparado para tener una relación tan formal como a la que ella aspiraba.

Aquí: Participante de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo tuvo que dejar la competencia por problemas de salud

“En diciembre salí con unos hombres guapísimos y superexitosos, pero uno desde el inicio me dijo que no quería nada serio, entonces acepté y dejé hasta ahí. Ahora mismo no estoy para perder el tiempo. Fue un amor de diciembre que no llegó a enero, pero tenía todas las características que busco en un hombre“, dijo Lina Tejeiro.

Mientras llega el hombre de sus sueños, Lina Tejeiro disfruta de su soltería y sigue enfocada en sus proyectos profesionales como actriz y empresaria.