Baba Vanga fue una famosa vidente que ganó renombre mundial por sus supuestas profecías. La mujer, ciega de nacimiento, nació en 1911 en Bulgaria, y es conocida como la ‘Nostradamus de los Balcanes’.

Leer más: Héctor Soberón, actor de ‘María la del barrio’ y ‘Mi pequeña traviesa’, fue diagnosticado con cáncer de mama

La vidente, quien murió en 1996, predijo un conflicto devastador en Europa por estas épocas, así como también anticipó el ataque del 11 de septiembre y el desastre nuclear de Chernóbil, la muerte de la princesa Diana en 1997, entre otros, por lo que sus predicciones han sido debatidas y también creídas por muchos.

La percepción extrasensorial que tuvo Baba Vanga sigue capturando la atención del público durante el paso de los años. Y actualmente muchos medios internacionales han hecho eco de nuevas predicciones que se le atribuyen a esta fallecida vidente.

Ahora se conoció que Baba Vanga habría anunciando una serie de catástrofes para el año 2025, despertando inquietudes entre los usuarios de redes sociales, ya que el pasado 28 de marzo se registró el terremoto de magnitud 7.7 en Myanmar (Birmania) y Tailandia que dejó más de 3.500 muertos, según junta militar.

Le puede interesar: Murió Jay North, el actor que protagonizó ‘Daniel, el travieso’

Por el movimiento telúrico 4.809 personas resultaron heridas mientras que 210 permanecen desaparecidas, según lo publicado por el diario The Global New Light of Myanmar. Por su parte, Naciones Unidas estimó en un informe que hay unos 17 millones de personas afectadas por el sismo, incluidos 9 millones especialmente damnificados cerca del epicentro, en 57 municipios.

Sin embargo, la supuesta predicción de la pitonisa, no se dejada por escrito, si no que se cree fue compartida de forma verbal con personas cercanas.

Le puede interesar: Video: Shakira evitó caer tras resbalar en concierto de Chile con un movimiento que sorprendió a todos

Otras predicciones de Baba Vanga para el 2025

Al parecer, la mujer predijo que se dice que vendrán cambios en la configuración de lo que hoy conocemos como democracia pues este modelo político se acabaría en Europa como producto de una III Guerra Mundial.

La ‘Nostradamus de los Balcanes’ aseguró que en Europa estallaría una guerra, un grave conflicto que ocasionaría crisis en todos los continentes, hasta lograr la destrucción del mundo. Aunque la vidente no especificó cuál sería el motivo ni cómo se daría dicha tragedia global.

Lea acá: Así fue la salida de Alerta en ‘La casa de los famosos’

“Todo se descongelará, como el hielo, solo uno permanecerá intacto: la gloria de Rusia”, mencionó.

Baba Vanga también ha mencionado la reconfiguración de las relaciones internacionales, con la aparición de nuevas potencias globales. Para 2025, se especula que podría haber un cambio significativo en las dinámicas políticas, con algunos países ganando más poder y otros experimentando una caída.

Cabe recordar que Vangelia Pandeva Dimitrova, conocida como Baba Vanga, nació el 3 de octubre de 1911 en Strumica, una ciudad formaba parte del Imperio Otomano para ese entonces, y que actualmente se encuentra en Macedonia del Norte.

No olvide leer: Siete claves sobre la influyente serie ‘Black Mirror’ ante su nueva temporada

La vidente desde su nacimiento tuvo que enfrentar diferentes desafíos como ser una bebé prematura, la muerte de su madre cuando ella era muy joven, el arresto de su padre debido a sus actividades políticas, ocasionando una grave situación de pobreza en la familia, hasta la pérdida de su visión a los 12 años, debido a un incidente que ella describió como un ‘tornado’ y que la dejó ciega a temprana edad, a pesar de la operación a la que fue sometida para salvarle sus ojos.