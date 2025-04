El destacado comediante Juan Ricardo Lozano, más conocido como ‘Alerta’, le dijo adiós al reality ‘La casa de los famosos’. El artista solo consiguió el 9.71% de los votos de los colombianos, por lo cual debió salir del polémico programa de RCN.

Durante la emisión de este domingo 6 de abril, los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo revelaron las cifras conseguidas por cada uno de los nominados: Karina García, Laura González, Altafulla, La Toxicosteña, Lady Tabares y Alerta.

La participante con mayor número de votos fue Karina García con 26.69%, seguida de Laura González con un 24.51%. El tercer lugar fue para el cantante Altafulla, quien obtuvo el 13.76% de los votos; un poco más abajo se ubicó La Toxicosteña con el 13.37%. En el quinto puesto se estuvo la actriz Lady Tabares (11.96%) y por último Alerta con un 9.71 %.

En esta ocasión, al humorista bogotano, quien fue nominado por el público, no le alcanzó para salvarse y quedó al final de la tabla, por lo cual tuvo que despedirse de sus compañeros, no sin antes nominar a Laura González, quien ahora está en riesgo de ser eliminada.

En su estancia en ‘La casa de los famosos’, el comediante fue una figura que sin duda agitó las aguas del programa desde el primer día. Su personalidad y su particular sentido del humor lo convirtieron en un elemento de conversación, generando tanto momentos de tensión como de distensión entre los habitantes.

Además, se caracterizó por ser un jugador que no le gustaba el conflicto, sin embargo, en la última semana tras la entrada de Laura González, se vio inmerso en una serie de discusiones.

Luego que se conocieran los resultados de las votaciones, decenas de seguidores del artista lamentaron su salida y cuestionaron la decisión del público.

“Noooo, la persona que más contenido hizo en esa casa”; “Es incoherente que gane la pelea por un macho antes que el buen contenido que daba Alerta, de verdad la gente no sé qué quiere”; “Muy mal que saquen a los que si crean contenido en la casa y dejan otros que no solo por su grosería”; “la persona más noble, el que más daba contenido en esa casa, QUE PROGRAMA TAN FRAUDULENTO”; “Yo no entiendo nada !! Lo que comentamos en redes NO se refleja en los votos”, fueron algunos de los comentarios.

Al final del capítulo, el jefe se mostró molesto con el comportamiento y lenguaje de algunos de los participantes, específicamente con Yina Calderón, quien utilizó términos graves para referirse a ‘Peluche’ y Norma.

Asimismo, se vivió otro momento de tensión que casi termina en golpes, este protagonizado por Karina García y Laura González, quienes sostuvieron una fuerte discusión.