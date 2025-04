El actor mexicano Héctor Soberón de 59 años manifestó que fue diagnosticado con cáncer de mama hace ocho meses.

Soberón logró la fama internacional en sus interpretaciones en la novela ‘María la del barrio’, ‘Mi pequeña traviesa’ y ‘Muchachitas’, en las cuales se robó el corazón de los televidentes.

El artista decidió hacer pública su enfermedad para que las personas, en especial hombres, también tomen conciencia de su salud, indicó el portal Las Estrellas.

“Yo tuve un tumor. Afortunadamente, ahí estamos... hay que tener conciencia, el cáncer no excluye a nadie”, dijo en una entrevista.

Destacó que lo más importante es cuando el cáncer es diagnosticado a tiempo. Hizo un llamado a que los hombres también se realicen el autoexamen de mama, y así pueden salvar sus vidas.

“Hay que tomar precauciones, hay que autoexplorarse. Tanto el hombre como la mujer. Y si se detecta a tiempo, tienes esa ventana para poder salir y salvarte”, dijo.

¿Cómo se enteró Héctor Soberón que tenía cáncer de mama?

Contó que primero se sintió un dolor en el pecho, pero que no le prestó atención. Luego, notó que la molestia seguía y no se quitaba, por lo que acudió de inmediato al médico.

En entrevista con Héctor Soberón revela lamentable diagnóstico, le detectaron cáncer, esto nos contó sobre su estado de salud en la premier de la película Lo que dice el corazón.

Video Juan Pablo Méndez pic.twitter.com/Ao7PEw0j25 — @TVNotasmx (@TVNotasmx) April 5, 2025

“En el pecho, comencé a tener dolor y afortunadamente no me operaron. Fue tratado solo con medicina y ya. Por eso hay que crear consciencia, porque dicen que al hombre no le da, y sí le da. También le da cáncer de próstata o de mama. No pasó a mayores, se detectó a tiempo, me dieron medicina y rápido”, indicó.

Gracias a que acudió rápidamente al médico, Soberón manifestó que no pasó a mayores ni necesitó cirugía. Pero, dio una triste noticia sobre su hermano, quien está sufriendo de cáncer en el estómago.

“Pensamos que estaba sano y, de la noche a la mañana, ahorita ya hay metástasis y estamos todos ayudándole”, explicó.

¿Quién es Héctor Soberón?

El mexicano Héctor Soberón empezó su carrera de actuación en 1991 en Televisa con la telenovela ‘Muchachitas’.

Luego, en 1995 formó parte del elenco de ‘María la del barrio’, donde interpretó a Vladimir De la Vega Montenegro. Después, en el 2009, empezó a conducir el programa ‘Para todos’, en el cual se mantuvo hasta su retiro en septiembre del mismo año, regresando al programa en 2010.

Estuvo casado con Michelle Vieth en 2002, pero se divorciaron en 2004. Luego se casó con Janet Durón en 2006, con quien tuvo dos hijas, Fátima y Luciana. Finalmente, se divorció de su segunda esposa en el 2023.