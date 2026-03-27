El precio del dólar en Colombia para este viernes 27 de marzo inició con un promedio de $3.675, lo que representó una estabilidad en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.675,29.

La divisa estadounidense se mantiene estable en un contexto en el que el presidente Donald Trump prorrogó el plazo para que Irán alcanzara un acuerdo con Estados Unidos, ya que ambas partes siguen muy distanciadas tras casi un mes de ataques. Ante la persistencia de los enfrentamientos, Israel anunció que intensificaría y ampliaría sus ataques contra la República Islámica.

Por su parte, Wall Street abrió este viernes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, cayó un 0,83 %, mientras el precio del petróleo de referencia en Estados Unidos sigue subiendo por la continuidad de la guerra en Oriente Medio y el aparente bloqueo en las negociaciones para que cesen las hostilidades.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 380 puntos; el selectivo S&P 500 bajaba un 0,69 %, hasta los 6.432 enteros; y el tecnológico Nasdaq perdía un 0,82 %, hasta las 21.232 unidades.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía al inicio de la jornada un 2,55 %, hasta los 96,89 dólares el barril.

EE.UU. e Irán ofrecen versiones distintas sobre las supuestas negociaciones para terminar la guerra, lo que apunta que no parecen estar avanzando.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que extiende hasta el lunes 6 de abril el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz o destruirá sus centrales eléctricas.

Mientras tanto, Irán e Israel —que no habla de negociaciones— siguen amenazando con intensificar los ataques.

En el plano corporativo, una de las compañías que mejor arranque de la jornada tuvo la empresa de software para videojuegos de Unity Software, que avanzó un 12,73 %, tras revisar al alza sus previsiones de ingresos.

En general las subidas en la Bolsa de Nueva York fueron moderadas: Chevron ganaba un 1,31 %, Verizon un 1,02 % y Apple un 0,74 %.

Aunque si se registraban pérdidas mayores en algunas compañías como Salesforece, que perdía un 2,85 % de las acciones, Amazon que restaba un 2,29 % y Microsoft que bajaba un 2,06 %.

En otros mercados, el oro, activo refugio, subía un 1,06 % hasta los 4.422 dólares la onza, mientras que la plata sumaba un 0,39 %, hasta los 68,20 dólares la onza.