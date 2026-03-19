El precio del dólar en Colombia para este jueves 19 de marzo inició con un promedio de $3.704, lo que ha representado una estabilidad frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.704.17.

La divisa estadounidense abrió la jornada consolidándose como principal activo refugio en los mercados globales de divisas, en medio del aumento de los riesgos geopolíticos.

Los inversionistas se preparan para un escenario de conflicto prolongado y mayores precios de la energía, lo que ha llevado a un reposicionamiento del mercado a favor de la divisa estadounidense. En el frente local, el dólar retomó su sesgo bajista.

Hay que recordar que la Reserva Federal de EE.UU. mantuvo este miércoles sin cambios los tipos de interés, que permanecen en una horquilla de entre el 3,5 y el 3,75 %, aunque aseguró que las repercusiones de la guerra con Irán son “inciertas”.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) afirmó en un comunicado al término de su reunión de política monetaria de dos días que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas “sigue siendo elevada” y que “las repercusiones de los acontecimientos en Oriente Medio sobre la economía de Estados Unidos son inciertas”.

“Los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica se ha estado expandiendo a un ritmo sólido”, añade el comunicado de la Fed, que, en relación con su doble mandato -que aspira al pleno empleo e inflación cercana al 2 %-, señaló que “la creación de empleo se ha mantenido moderada y la tasa de desempleo ha variado poco en los últimos meses”, mientras que “la inflación permanece algo elevada’.”

El último dato de subida de precios, correspondiente al mes de febrero, mostró una inflación subyacente del 2,5 % interanual, mientras que el informe sobre la situación del mercado laboral reveló que el mes pasado se destruyeron 92.000 empleos.