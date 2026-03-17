El precio del dólar en Colombia para este martes 17 de marzo inició con un promedio de $3.687, lo que representó un descenso de $4 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.691,90.

La divisa estadounidense abrió a la baja, mientras los inversionistas ponen la lupa sobre las reuniones de los bancos centrales, en medio de la incertidumbre sobre el conflicto en Oriente Medio y las perspectivas del precio del petróleo.

Emanuel Juárez, analista de mercados de HFM, le expuso a EL HERALDO que en términos generales, el peso colombiano sigue mostrando una performance relativamente firme frente al dólar, en un contexto donde la divisa estadounidense no logra retomar una tendencia alcista clara.

“Por ahora, el mercado cambiario local parece encontrar algo de calma, aunque sigue muy atento al tono global del dólar, a la evolución del apetito por riesgo y a las próximas señales de política monetaria”, señaló el experto.

De fondo, recalcó que mientras el tipo de cambio se sostenga por debajo de la zona entre $3.700 y $3.710, el sesgo de corto plazo luce relativamente estable, aunque sin descartar episodios de volatilidad.