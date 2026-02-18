El Comité Autónomo de la Regla Fiscal Carf), publicó su más reciente informe sobre las finanzas del Gobierno Nacional Central y advirtió que el déficit primario acumulado de 2025 se ubicó, preliminarmente, en 3,4 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Dicho dato, según el Comité, está por encima de la meta fijada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp).

En ese sentido, recalcaron que este indicador se deterioró en 0,2 puntos porcentuales del PIB frente a noviembre y se desvió en 1 punto porcentual de la meta oficial, ya que el Mfmp contemplaba un déficit primario de 2,4 % del PIB.

Tampoco se cumplieron las metas de recaudo fijadas por la Dian. Según el Comité de la Regla Fiscal, el recaudo bruto se ubicó $9,5 billones por debajo de la proyección oficial. Dentro de ello, el desfase en el recaudo neto frente a la meta establecida por las autoridades tributarias ascendió a $9,9 billones.

En cuanto al gasto fiscal del Gobierno en 2025, se destinó al menos $1 de cada $5 del PIB, tanto en el indicador primario como en el total.

“El gasto fiscal primario acumulado alcanzó los $368 billones, equivalentes a 20% del PIB, mientras que el gasto fiscal total llegó a $422 billones, es decir, 22,9% del PIB”, señaló el documento.

El Carf también señaló que 2025 fue el año en el que el Estado colombiano gastó más recursos en términos nominales, al superar los $400 billones por segundo año consecutivo en el acumulado total: en 2024, el gasto había sido de $414 billones.