WOM SpA, propietaria de los derechos de la marca de telecomunicaciones WOM, denunció públicamente el uso indebido de la marca por parte de Partners Telecom Colombia S.A.S. (PTC), operador que actualmente presta servicios en el país.

Según la compañía, el contrato de licencia que autorizaba a PTC a utilizar la marca WOM expiró el 21 de julio de 2025, por lo que cualquier uso posterior carece de base legal. WOM SpA calificó esta situación como una actividad ilegal que vulnera su propiedad intelectual y afecta su estabilidad financiera.

La multinacional recordó que el pasado 28 de enero de 2026, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió el Auto No. 7289, mediante el cual ordenó a PTC cesar de forma inmediata el uso de la marca WOM, retirar toda la publicidad y material promocional, destruir o entregar productos con la marca y bloquear los dominios wom.co y wommusic.co.

“WOM Colombia defenderá vigorosamente sus derechos legales y continuará prestando servicios de telecomunicaciones de alta calidad a sus clientes”, sostuvieron en un comunicado.

En ese sentido, WOM SpA aseguró que, a la fecha, Partners Telecom Colombia no ha cumplido con las medidas ordenadas por la SIC.