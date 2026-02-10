El precio del dólar en Colombia para este martes 10 de febrero inició con un promedio de $3.659, lo que representó un incremento leve de $8 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.651,90.

De acuerdo con los analistas, los mercados están experimentando un momento de calma tras una ola de ventas impulsada por la inteligencia artificial y su posterior repunte durante la última semana.

Los operadores ahora esperan ver cómo los datos de esta semana pueden influir en las expectativas sobre la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal.

Expertos indican que los mercados monetarios siguen descontando dos recortes de tipos de la FED para 2026, el primero de los cuales se prevé bajo el liderazgo de Kevin Warsh, tras la dimisión de Jerome Powell como presidente en mayo.

Por su parte, el precio del petróleo Brent de referencia para Colombia, cayó 0,35 % a USD68,80, mientras que el petróleo de referencia WTI (West Texas Intermediate) de Estados Unidos cayó 0,47 % a USD64,06.