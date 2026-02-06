El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, defendió el incremento en la tasa de interés, que pasó del 9,25 % a 10,25 %, con un alza de 100 puntos básicos.

En ese sentido, el gerente del Emisor expuso durante el Congreso de Tesorería organizado por Asobancaria en Cartagena que incluso el aumento de 100 puntos básicos no es suficiente.

“A menos que las expectativas de inflación se ajusten a la baja, podrían ser necesarios aumentos adicionales de la tasa de política. Esto va a favorecer el crecimiento y eso nos obliga a actuar en una forma que no siempre es la más popular”, detalló Villar.

En ese sentido, agregó que el aumento de las expectativas inflacionarias ya se refleja en mayores costos de financiamiento para el Gobierno, con alzas cercanas a 200 puntos básicos en las tasas de los TES a cinco años durante 2025.

“El incremento de la inflación esperada reduce la tasa de interés real, lo que podría obligar a nuevos aumentos de la tasa de política si no se corrige este panorama”, manifestó.

Villar sostuvo en su discurso que las decisiones del banco central colombiano, aunque impopulares, buscan proteger la estabilidad económica y a los sectores más vulnerables frente a los costos sociales de una inflación persistente.

También aseguró que la combinación de un peso más fuerte y un salario mínimo en dólares mucho más alto generan riesgos para la competitividad de sectores exportadores.