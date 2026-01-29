Desde este mes de enero, más de 1,8 millones de pensionados en Colombia comenzaron a recibir un aumento en sus mesadas mensuales, como parte del reajuste anual del sistema pensional. Este cambio se aplica automáticamente, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

El incremento responde a los lineamientos de la Ley 100 de 1993, que establece dos mecanismos distintos: uno vinculado al salario mínimo y otro al índice de inflación del año anterior. Esta diferenciación explica por qué no todos los pensionados registraron el mismo aumento.

El grupo más numeroso corresponde a quienes perciben una pensión igual al salario mínimo legal vigente, que en 2026 se fijó en $1.750.905. Para estos beneficiarios, el ajuste fue equivalente al incremento del mínimo, garantizando que ninguna mesada quede por debajo de este umbral.

Según Colpensiones, cerca del 60,8 % de las pensiones administradas por esta entidad se ajustaron bajo este criterio, beneficiando a más de 1,1 millones de personas en las modalidades de vejez, invalidez y sobrevivencia.

Por su parte, los pensionados con ingresos superiores al mínimo recibieron un reajuste calculado con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025, que fue del 5,1 %.

Este grupo, que representa el 39 % restante de los afiliados, tuvo un aumento menor al del salario mínimo, con el objetivo de preservar su poder adquisitivo frente a la inflación. Además, la norma contempla que si el ajuste con base en el IPC dejara una pensión por debajo del salario mínimo, esta se eleva automáticamente al nuevo monto legal.

El aumento también impacta en las mesadas adicionales, conocidas como mesada 13 y mesada 14, que se pagan en junio y noviembre cuando la ley lo permite. Estas prestaciones se incrementan bajo los mismos criterios que la pensión mensual.

En cuanto a los aportes a salud, no se registraron cambios: los pensionados con mesadas equivalentes al salario mínimo continúan aportando el 4 %, aquellos con ingresos entre uno y tres salarios mínimos aportan el 10 %, y quienes reciben más de tres salarios mínimos mantienen un descuento del 12 %.

Finalmente, los pensionados pueden verificar el aumento en sus desprendibles de pago desde la nómina de enero, así como en los certificados disponibles a través de los canales digitales y puntos de atención de Colpensiones. Aunque el ajuste se realiza de manera automática, la entidad ofrece asistencia para quienes, de manera excepcional, no vean reflejado el incremento en sus pagos.