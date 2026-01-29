El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, confirmó que evaluará alternativas operativas y jurídicas tras la decisión adoptada en Ecuador que incrementa de manera significativa la tarifa para el transporte de crudo por el Oleoducto Trasandino (OTA), una medida que elevaría el costo por barril desde 2,7 dólares hasta cerca de 30 dólares y que tendría impactos directos sobre la exportación de crudo colombiano.

En ese sentido, explicaron desde la compañía que el movimiento total de crudo a través de la infraestructura del OTA es de cerca de 30.000 barriles diarios.

Hay que destacar que en esta operación participan cuatro actores: Ecopetrol, Geopark, Gran Tierra y Parex. De ese total, Ecopetrol moviliza entre 8.500 y 10.000 barriles diarios destinados a exportación.

“Regulatoriamente, ese activo nos representa 5,7 dólares por barril de transporte. Teníamos una tarifa negociada con Ecuador de 2,7 dólares por barril, pero con esta medida arancelaria se vuelve casi 30 dólares por barril”, indicó Roa.

El dirigente de la estatal petrolera recordó que la decisión de exportar crudo por Ecuador se adoptó tras los problemas de seguridad registrados en Ota. Según dijo, en 2023 se registraron pérdidas significativas asociadas al robo del hidrocarburo. “Se estaban perdiendo prácticamente entre el 25% y el 30% del crudo transportado”, afirmó, al señalar que en ese periodo se identificaron más de 1.600 válvulas ilícitas.

Roa explicó que Ecopetrol analiza distintas opciones para mantener la exportación de crudo. Una de ellas es la reactivación del oleoducto Transandino, una alternativa que, según indicó, no sería inmediata. “Es una posible reactivación que va a tomar meses y va a representar intervenir una zona de alto conflicto y va a valer unos 20 millones de dólares”.

La segunda medida sería el de utilizar la infraestructura interna de transporte (Babillas, Guaduas y Vasconia) para llevar el crudo hasta el sistema central de oleoductos y desde allí exportarlo hasta Coveñas.

“Esta alternativa implicaría una operación logística intensiva. Va a representar la contratación de unos 150 camiones para transportar estos crudos. El costo de esta opción estaría entre 12 y 15 dólares por barril”, sostuvo.

Roa expresó que la estatal también revisa las implicaciones jurídicas de la situación de manera articulada con el Ministerio de Minas y Energía y otras entidades del Estado.

“Vamos a estar trabajando permanentemente en coordinación con las instancias del Estado, la Cancillería y el Ministerio de Minas y Energía”, puntualizó.