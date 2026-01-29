El Ministerio de Minas y Energía y la Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas, sostuvieron una reunión de trabajo para analizar el estado de avance de las 20 medidas definidas por el Gobierno nacional con el propósito de garantizar el abastecimiento de gas natural, fortalecer la confiabilidad del sistema energético y prevenir comportamientos especulativos en el mercado.

Durante el encuentro se habló del balance consolidado del plan, el cual registra avances significativos en materia normativa y regulatoria, con más del 60% de las medidas en fase de trámite avanzado o próximas a expedición, lo que permitirá contar, en el corto, mediano y largo plazo, con un marco institucional más robusto, mayor transparencia en el mercado y mejores señales para la inversión.

En ese sentido, Naturgas agradeció la gestión adelantada por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y por el equipo técnico del ministerio, y reconoció los espacios de diálogo abiertos para la construcción conjunta de soluciones que permitan enfrentar los retos actuales del sector del gas en el país.

“El Gobierno nacional tiene una prioridad clara: garantizar que el gas natural llegue de manera oportuna y justa a los hogares, a la industria y a la generación eléctrica. Estas 20 medidas combinan regulación, seguimiento e infraestructura para asegurar el abastecimiento, dar confiabilidad al sistema y evitar cualquier forma de especulación que afecte a los usuarios”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Principales avances regulatorios

En la reunión se presentó un análisis del estado de avance de las 20 medidas, tanto por parte de Naturgas como del ministerio, a partir del cual la cartera destacó los hitos normativos más relevantes, entre ellos:

El decreto de continuidad y confiabilidad del abastecimiento avanza en fase final, tras el análisis de más de 350 comentarios recibidos en consulta pública.

La regulación del destino del gas de las infraestructuras de importación para el sector eléctrico y demanda de gas presenta avances técnicos y jurídicos significativos para fortalecer la confiabilidad del suministro eléctrico, ampliar la oferta y romper monopolios de gas.

La resolución de la CREG que promueve ofertas oportunas de gas y actualización de producción se encuentra en etapa de expedición, fortaleciendo la transparencia y reduciendo incertidumbre comercial.

La metodología de remuneración de oleoductos y poliductos que puedan operar como gasoductos está en etapa final, optimizando el uso de infraestructura existente y ampliando la capacidad de transporte del sistema.

Se implementó en su totalidad la circular de cumplimiento de medidas de abastecimiento, fortaleciendo la disciplina operativa del mercado.

Seguimiento técnico y transparencia del mercado

El ministerio informó que avanza la consolidación de mecanismos permanentes de monitoreo, entre ellos:

Implementación del esquema de monitoreo del mercado del gas liderado por la Superintendencia de Servicios Públicos y la Superintendencia de Industria y Comercio.

Verificación periódica de producción y reservas, en articulación con la ANH, para asegurar la confiabilidad de la información de oferta.

Elaboración de informes técnicos de seguimiento regulatorio y análisis de coherencia entre producción declarada y fiscalizada.

Infraestructura y nueva oferta de gas

Adicionalmente, se revisaron las acciones orientadas a aumentar la disponibilidad física de gas en el sistema:

Avances en la regulación del servicio de regasificación de gas importado.

Fortalecimiento del uso flexible de la capacidad de transporte y esquemas de intercambios comerciales (SWAP).

Seguimiento al desarrollo de nuevos terminales de importación.

Avances de la estrategia de ampliación de oferta (200 GBTU+), que incluye optimización de infraestructura, reposición de producción e incorporación de nuevas fuentes, incluyendo biogás y biometano.

Las medidas buscan asegurar moléculas adicionales de gas y fortalecer la confiabilidad del sistema en el mediano plazo.

“El seguimiento permanente a cada una de estas acciones es fundamental para destrabar proyectos estratégicos, aumentar la oferta y garantizar transparencia en el mercado. Valoramos el trabajo conjunto con Naturgas y reiteramos nuestra disposición al diálogo técnico y responsable”, agregó el ministro Edwin Palma.