La economía de Colombia para el mes de noviembre de 2025 presentó un crecimiento del 3,08 %. Así lo confirmó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

En su estudio del Indicador del Seguimiento a la Economía (ISE), se reveló que este dato creció a mayor ritmo que el mes anterior (2,95 %) y sigue manteniendo la senda alcista.

Hay que resaltar que los meses del año pasado en lo que se ha presentado mayor crecimiento han sido julio (4,6%), marzo (4,5%), septiembre (4,0%) y ahora noviembre con 3,08 %.

En ese sentido, las actividades primarias crecieron levemente en un 0,09 % frente a lo registrado en el undécimo mes del año 2024. Este tipo de actividades están compuestas por agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, explotación de minas y canteras.

Por el lado de las actividades secundarias presentaron un decrecimiento de 0,08 % comparado con lo registrado en 2024. Estas se encuentran compuestas por industrias manufactureras y construcción.

A su vez, las actividades terciarias tuvieron un crecimiento de 4,22 % frente a octubre de 2024. Dichas actividades están relacionadas con el comercio, transporte, turismo, educación, salud, finanzas y comunicaciones.