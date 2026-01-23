El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó en exclusiva con La FM que el Gobierno nacional evalúa nuevas reducciones en el precio de la gasolina durante los próximos seis meses, que podrían superar los mil pesos.

La medida se suma a la disminución de 300 pesos que entrará en vigencia el 1 de febrero, y estaría sustentada en el cierre de la brecha del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).

“Estamos en las conclusiones finales de ese análisis y van a haber muy buenas noticias para los colombianos en materia de reducción del valor de la gasolina”, indicó Ávila al medio antes citado.

Asimismo, el jefe de la cartera de Hacienda explicó que el Gobierno se encuentra en la etapa final del análisis técnico para definir el alcance y el cronograma de las reducciones adicionales.

Según La FM, fuentes cercanas al Gobierno aseguraron que el Ejecutivo planea una disminución acumulada de alrededor de 1.000 pesos en los próximos seis meses, siempre y cuando se mantengan las condiciones fiscales actuales.

Sobre la brecha del Fepc, Ávila explicó que el margen fiscal para aplicar estas medidas es producto del cierre de la brecha que durante años afectó al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que parte de la diferencia entre el precio internacional y el precio interno de la gasolina.

“El Gobierno está evaluando cómo se ha venido cerrando efectivamente la brecha abierta, sobre todo en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, que se originó por haber mantenido el precio interno muy por debajo del internacional”, añadió en la entrevista.