La Procuraduría General de la Nación lideró la segunda mesa técnica preventiva sobre el proyecto de decreto relacionado con el régimen de inversiones de los fondos de pensiones.

En el espacio participaron funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), la Superintendencia Financiera de Colombia; así como, representantes de Asofondos, Porvenir, Skandia, Protección, BlackRock, Cámara de Comercio Colombo Americana (AMCHAM) y el Autorregulador del Mercado de Valores (AMV), con el propósito de analizar riesgos, promover la transparencia y fortalecer la coordinación institucional frente al desarrollo del mercado de capitales y la inversión.

Las Procuradurías Delegadas para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social y la Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública destacaron la importancia de continuar estos espacios de diálogo técnico e interinstitucional como mecanismo preventivo para anticipar riesgos, promover buenas prácticas regulatorias y contribuir a la construcción de consensos en torno al proyecto normativo, sin interferir en las competencias propias del Gobierno Nacional.

Durante el día, la Asociación Colombiana de Fondos de Pensiones y Cesantías, Asofondos, ha manifestado su preocupación frente al anuncio del Proyecto de Decreto del Gobierno Nacional a través del cual se pretendería limitar las inversiones de los fondos de pensiones en el exterior.

En ese sentido, el gremio de los fondos privados expresó que si bien comparte el interés de fortalecer la economía del país, consideran que esta medida afectaría el bienestar del ahorro de más de 19 millones de trabajadores cuyos recursos, gracias a inversiones muy diversificadas, han registrado excelentes rentabilidades bajo la gestión segura y transparente de las administradoras Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, sostuvo que el ahorro pensional es de los colombianos y cualquier política de inversión debe guiarse por el principio de su mejor interés.