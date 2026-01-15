El Consejo Directivo de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) designó este jueves a Marcela Meléndez como nueva directora, en reemplazo de Luis Fernando Mejía. El cargo lo asumirá a partir del próximo 15 de febrero.

Meléndez es economista de la Universidad de los Andes, y cuenta con una Maestría en Administración Pública y Privada (MPPM) de la Yale School of Management, además cuenta con un Ph.D. en Economía de la Universidad de Yale.

Trayectoria profesional

Según Fedesarrollo, a lo largo de su trayectoria profesional, Marcela Meléndez “ha ocupado destacados cargos a nivel nacional e internacional, entre ellos, Economista jefe para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), socia directora de la firma Econestudio y profesora de cátedra de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. En Fedesarrollo, fue Subdirectora entre 2004 y 2006 e Investigadora Senior entre 2007 y 2009″.