El presidente Gustavo Petro anunció este lunes que el nuevo salario mínimo legal mensual vigente será de 2 millones de pesos (incluyendo el auxilio de transporte), lo que representa un alza de aproximadamente 23 % respecto al año anterior. Este incremento —considerado el más alto en más de dos décadas— ubica el ingreso mínimo de los trabajadores colombianos en alrededor de US$540 al mes.

“Pasamos a un salario mínimo vital familiar de 1.746.882 pesos (unos 468 dólares), que implica un crecimiento respecto a este año, que aún no termina, de 22,7 %”, a lo que se suman cerca de 250.000 pesos (unos 67 dólares) de subsidio de transporte.

El Ministerio de Trabajo redondeó las cifras y señaló que el salario mínimo para 2026 será de 1.750.905 pesos y el subsidio de 249.095 pesos, los que da exactos dos millones de pesos.

Según Petro, “el incremento se calculó no solo con base en indicadores como inflación y productividad, sino en otros que permitieron un aumento más justo y con los que se garantizarán mejores condiciones de vida para los trabajadores y sus familias”.

Sin embargo, tras el anuncio del gobierno Petro, un sector de la Confederación General del Trabajo (CGT), encabezada por Jorge Iván Díez, advirtió que el incremento del salario mínimo para 2026 tendrá efectos negativos para diferentes sectores de la población, a pesar de beneficiar directamente a los empleados que devenguen un salario mínimo.

“Muy bien por los trabajadores del salario mínimo al tener un muy buen incremento de salario, pero también cabe anotar que van a ser muchísimo las poblaciones perjudicadas por un incremento tan desbordado.”, dijo Jorge Iván Díez, presidente CGT Democrática e Independiente.

“13,5 millones de trabajadores que se encuentran en la informalidad no devengarán el salario mínimo legal y también las implicaciones negativas para un grupo muy amplio de pensionados de Colombia que tendrán un incremento de salario basado en la inflación y no en el incremento del mínimo legal. Luego, la brecha para los pensionados va a ser mucho más amplia y se van a empobrecer aún más.”, agregó.

Diez Vélez manifestó que los trabajadores sindicalizados en las empresas tampoco contarán con un incremento de salario mínimo en estos niveles.

“Todas las convenciones colectivas, sin duda alguna, estarán por debajo del 10%, o sea, que no los impactará positivamente y ni hablar de lo que significará la inflación para el próximo año, que en muchos bienes y servicios se incrementará con base en el incremento de salario mínimo y no en la inflación. Luego, la inflación para el próximo año va a perjudicar a todos los colombianos los de la clase media, pero también aquellos incluso que se van a beneficiar con el salario mínimo legal.”, sostuvo.

Asimismo señaló que los perjuicios para las pequeñas y medianas empresas será “desbordado” y advirtió que se podrían generar despidos por los costos tan altos.

“El perjuicio para la pequeña y la mediana empresa va a ser absolutamente eh desbordado, incluso se pueden generar pérdida de puestos de trabajo, despidos por los costos tan altos que va a implicar un incremento de esta naturaleza.”

“Infortunadamente, el gobierno nacional en su afán de hacer populismo para las elecciones del próximo año ha cometido una grave equivocación con un incremento de salario mínimo que supera con creces las expectativas.”, puntualizó.