Este viernes, la junta directiva del Banco de la República se reunirá por última vez en el año para definir si sube, baja o mantiene la tasa de interés, que ha permanecido durante medio año en la línea de 9,25 %.

En ese sentido, diferentes analistas del mercado financiero ya hicieron sus proyecciones. El centro de pensamiento Anif sostuvo que la misma junta mantendrá inalterada la tasa de interés de política monetaria en diciembre, permaneciendo en 9,25 %.

Afirmaron que este consenso se explica por la dinámica de la inflación anual durante el año, que se espera cierre en niveles iguales o superiores a los de 2024 (5,2 %).

Por su parte, el equipo de economistas de DAVIbank, cree que para la reunión de diciembre se espera que la tasa se mantenga estable en 9,25 %.

En su análisis, resaltaron que esta quietud se prolongará al menos por el primer semestre del 2026, en los futuros pasos de la junta será clave monitorear el efecto de la subida salarial en la inflación.