Luego de que el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, asegurara que Colombia no tiene condiciones para decretar una emergencia económica, el presidente Gustavo Petro respondió al mensaje del dirigente gremial y dio las razones por las que declararía la emergencia.

“Este es el tipo de mentira que un dirigente gremial serio no debería realizar. El presupuesto aumenta en primer lugar porque aumenta la deuda interna aumentada por la tasa de interés real que impone el Banco de la República”, señaló Petro a través de su cuenta de X.

Agregó que el presupuesto también aumenta porque el Gobierno debe destinar una gran cantidad de dinero, de $70 billones al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).

“Cómo la tasa de crecimiento económico real está por debajo de la tasa real de interés, cualquier economista sabe que se hace insostenible la deuda. Solo un crecimiento de la tributación podía disminuir la tasa riesgo que se aplica a la deuda tanto interna como externa, que quise recayera sobre los más ricos de la sociedad, pero es precisamente lo que Bruce ayudó a impedir”, dijo el jefe de Estado.

Añadió que el Banco de la república a través de su tasa de interés alta, fue cero y negativa, incluso, durante el gobierno Duque. “Jala hacia arriba el gasto a través del incremento de la deuda y jala hacia abajo ingresos a partir del crecimiento lento de la economía”.

Dijo que adicionalmente sobreviene un shock externo: la caída del precio internacional del petróleo pesado, por el crecimiento de la oferta petrolera con la presión armada sobre Venezuela.

“Esto hará que para el 2026, Ecopetrol deje de ser oferente de recursos y pase a ser demandante. Bajo esas condiciones el presupuesto siempre crecerá inflado por la deuda, fundamentalmente interna, y su tasa de interés implícita. Y el crecimiento de ingresos corrientes de la nación siempre irá por abajo ligado a la tasa de crecimiento real de la economía, deprimida precisamente por la tasa de interés real del Banco de la República. Por esa razón en la crisis de 1998 Andrés Pastrana, declaró emergencia”, expuso.