La reforma pensional, que en teoría debía entrar en vigencia el día de hoy, se encuentra frenada debido a algunas fallas en el trámite legislativo y demoras en la Corte Constitucional. Esto quiere decir que la incertidumbre sigue pesando en los colombianos ante los cambios que ejerce este nuevo sistema pensional.

De igual manera, diferentes expertos han seguido analizando los puntos tanto a favor y en contra de este sistema pensional del Gobierno de Gustavo Petro. En diálogo con EL HERALDO, el presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos), Andrés Velasco, expuso diferentes análisis como es el caso de la cobertura del sistema -con o sin la reforma-, los cuellos de botella, la informalidad, entre otros temas.

Recientemente ustedes presentaron un estudio afirmando que, con o sin la reforma pensional, no va a haber una mejora considerable en la cobertura del sistema, ¿cómo prevén eso?

A ver, la cobertura pensional es la que se obtiene cuando uno cotiza y se adquiere el derecho de tener una pensión, y eso depende del mercado laboral, de que encuentre trabajo y que ese trabajo sea formal. Y la formalidad es precisamente cotizar a la seguridad social, la salud, a las cajas de compensación, a la red de protección y a las pensiones también. Entonces, el sistema pensional viejo y el nuevo pues son transversales, digamos, a esa realidad, son equiparables, y por eso la cobertura pensional pues no va a no va a mejorar, simplemente por el hecho de que cambiemos el sistema pensional.

Para eso tenemos que hacer reformas profundas en el mercado laboral, para que la gente participe más, encuentre el trabajo y ese trabajo sea formal. En ese sentido, la raíz del problema pensional está en el mercado laboral. Ahora, la reforma lo que promete es que se van a ampliar unos programas sociales que hoy en día se llama Colombia Mayor. Ahora, entonces, se va a llamar pilar solidario.

De esa forma, va a aumentar la cobertura de protección social a la vejez, pero no la cobertura pensional.

¿Cuál cree usted que sean los cuellos de botella?

Los cuellos de botella están en el sistema pensional público (Colpensiones), porque ese sistema depende de un subsidio de la Nación, que hoy en día es cerca del 100 % de la mesada.

O sea, si usted compara cuánto cotizó una persona en promedio y cuánto recibe de pensión, recibe de pensión el doble de lo que cotizó, entonces, ese sistema público va a depender de que la Nación tenga suficientes recursos para pagar esas pensiones.

Y la realidad es que el pasivo pensional, es decir, la deuda de la Nación para con los futuros pensionados, asciende cerca del 100 % del PIB. Con la reforma, incluso, será más grande, como el 160 % del PIB.

Otro estudio de Asofondos dice que tan solo uno de cada cuatro colombianos logra pensionarse, ¿Por qué se da este fenómeno?

La causa principal de la baja cobertura pensional en Colombia no está propiamente en el diseño del sistema de pensiones, sino en las fallas estructurales del mercado laboral. La informalidad es un problema actual y a futuro, una bomba de tiempo para la vejez de millones de colombianos. Cada año que no coticen atenta contra un retiro y vida dignos en su etapa de retiro.

Incluso, solo el 25 % de los trabajadores logra cumplir los requisitos para obtener una pensión. 3 de 4 trabajadores afrontan periodos prolongados de desempleo o informalidad, acumulando más de un tercio de su vida laboral sin cotizar.

Estos ‘huecos’ o ‘lagunas laborales’ reducen drásticamente el monto de la pensión, si se subsanaran, los trabajadores podrían acceder a pensiones entre 50 % y 70 % más altas.

Aunque en la última década se observa progreso en la reducción de la informalidad, los niveles siguen siendo muy altos y afectan a la mayoría de los colombianos en algún momento de su vida laboral.

Anif también resaltó mediante un estudio que a la mayoría de los colombianos que están informales no les da, como quien dice, para ser formales, ¿en qué se debe pensar para ello?

La realidad es que tenemos que promover políticas públicas que nos permitan ampliar la formalidad, generar mayores oportunidades para que tanto las firmas mínimo como los trabajadores eh encuentren más posibilidades de ser formales, porque muchos dicen que se necesita un nivel de estabilidad para ser formal, y dentro de ello se necesita que se corrijan otras restricciones, como por ejemplo, los trámites que hay que hacer para ser formal.

¿Qué postura tienen ustedes con decisión de la Corte Constitucional con la reforma pensional?

Nosotros obviamente respetaremos su fallo. Estamos a la espera de que eso pase. Ojalá pase pronto para darle certeza a los colombianos y para todos tener certeza de cuál va a ser el sistema pensional realmente.