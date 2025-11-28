El mercado laboral en Barranquilla y su área metropolitana (únicamente Soledad) sigue teniendo indicadores positivos. Y es que de acuerdo con los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la tasa de desempleo en este territorio fue de 9,2 % para el trimestre comprendido entre agosto y octubre de 2025.

Esto, según la entidad, representó un descenso de 3 puntos porcentuales si se hace la comparación con el dato del mismo trimestre pero del año 2024 cuando el indicador de desempleo estaba en 12,2 %.

En materia de cifras, Barranquilla y Soledad aumentaron su número de ocupados, pasando de 919 mil entre agosto y octubre de 2024 a 947 mil en igual trimestre del año en curso, subiendo en 28 mil el número de personas que encontraron trabajo.

Esto también se puede notar en el número de desempleados, ya que si comparamos los trimestres mencionados, bajó de 90 mil a 75 mil.

En el ámbito de informalidad, Barranquilla y su área metropolitana presentaron una leve caída de 1,7 puntos porcentuales, pasando de 56,6 % entre agosto y octubre de 2024 a 54,9 % en igual periodo de 2025.