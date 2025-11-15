El abogado Carlos Roncancio Castillo solicitó este viernes a la Procuraduría General de la Nación abrir una investigación disciplinaria contra la filial de Ecopetrol, OCENSA, y su gerente, David Alfredo Riaño Alarcón, por presuntos actos de corrupción.

Según el jurista, quien es el demandante y actúa en representación de los trabajadores de la Subdirectiva Única de Oleoductos (SUO), la filial desvió los recursos destinados a la transición energética, invirtiendo millones en un proyecto que ‘nunca inició’.

En ese sentido, la demanda señala que los fondos asignados a la transición energética habrían sido utilizados por la filial de Ecopetrol sin generar acciones reales en el territorio.

Según Roncancio, los malos manejos de estos recursos se habrían presentado justo bajo la administración de Riaño Alarcón.

“Presuntamente habría incumplido los objetivos programáticos asociados a la transición energética, incurriendo en prácticas que, a la luz de la información disponible, podrían configurar irregularidades disciplinarias y administrativas“, dijo el abogado a su juicio.

De igual manera, el demandante sostuvo que: “No estamos frente a un fracaso técnico, estamos frente a un fracaso humano y gerencial. El señor Riaño no fue claro con el país. Bajo su dirección, OCENSA abandonó la innovación y convirtió la empresa estratégica en un fortín de intereses personales”.

