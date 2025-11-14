Las divisiones internas en las coaliciones y partidos políticos no son solo cada vez son más frecuentes sino que también han abarcado a todas las orillas: izquierda, centro-derecha y derecha. La polémica más reciente se registró en la Fuerza de las Regiones, la cual está integrada por exalcaldes y exgobernadores de distinas regiones: Aníbal Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga, Héctor Olimpo y Juan Carlos Cárdenas.

Efraín Cepeda responde a Nadia Blel y advierte riesgos para la unidad del Partido Conservador

Sin embargo, de manera sorpresiva, Gaviria, Zuluaga y Cárdenas anunciaron a través de un video la expulsión del exgobernador de Sucre.

“Hemos tomado una decisión: Héctor Olimpo da un paso al costado y le deseamos muchos éxitos en su camino”, dijeron en la grabación difundida en redes sociales.

Una hora antes de conocerse esa decisión, el exgobernador Olimpo había publicado en su cuenta de X un extenso mensaje excusándose por no haber asistido a una reunión programada con sus compañeros de coalición debido a que tenía un vuelo programado para Barranquilla.

En su mensaje manifestó su postura frente a algunos puntos que se estaban discutiendo en la coalición: “Frente al proceso de encuestas, acogeré la decisión que ustedes definan, siempre que exista un mecanismo serio, transparente y representativo del país real. Como quieran, cuando quieran, donde quieran y con la firma que elijan. Me informan del aporte que me corresponda”, expresó en uno de ellos.

Quiero poner en conocimiento de la opinión pública lo que comuniqué a mis compañeros de @fuerzaregiones esta mañana, teniendo en cuenta que ayer no pudimos concluir la reunión que tuvimos para llegar a acuerdos.👇🏽

_____________________________



Estimados compañeros de la Fuerza… — Héctor Olimpo (@hectorolimpo) November 14, 2025

Pocos momentos después se oficializó su salida, mientras él iba en un vuelo a Barranquilla. Al aterrizar se enteró de su exclusión, según manifestó en su cuenta de X.

Registraduría rechaza apelación de Daniel Quintero para inscribirse por firmas a la Presidencia

“Voy aterrizando en Barranquilla, el vuelo tuvo un atraso, y me entero de mi exclusión de la Fuerza de las Regiones.Espero que la exclusión del Caribe de este proyecto realmente contribuya a su fortaleza”, señaló.

Concluyó su mensaje con una polémica frase: ‘Recuerdo lo que decían mis amigos del colegio: “El que se fue para Barranquilla, perdió su silla’”.