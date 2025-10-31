La Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría mantener inalterada la tasa de interés de política monetaria en 9,25 %. Esta es la sexta reunión consecutiva en el que se decide mantenerla.

Según la información del Emisor, cuatro directores votaron a favor de esta decisión, dos por una reducción de 50 puntos básicos y uno por un recorte de 25 puntos.

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, manifestó en rueda de prensa que en su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta varios elementos claves como la inflación total en septiembre, en el que volvió a aumentar por tercer mes consecutivo y se situó en 5,2 %, el mismo nivel observado a fin de 2024.

“Las expectativas de inflación obtenidas de las encuestas y las extraídas del mercado de deuda pública aumentaron. Todas las medidas se ubicaron por encima de la meta del 3 % para los próximos dos años”, señaló Villar.

Agregó que los indicadores disponibles para la actividad económica sugieren que continúa el buen dinamismo de la demanda interna, jalonada por el consumo privado y público y por un repunte de la inversión en maquinaria y equipo, y obras civiles.

En ese sentido, indicó que las condiciones financieras externas se han tornado más holgadas ante las reducciones de la tasa de interés de política en los Estados Unidos.

“El déficit comercial ha continuado ampliándose por el mayor incremento de las importaciones que de las exportaciones, debido a la fortaleza de la demanda interna y a las reducciones en los volúmenes exportados de productos minero-energéticos”, afirmó Leonardo Villar.

Añadió que la decisión adoptada por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva mantiene una postura cautelosa de la política monetaria que reconoce los riesgos identificados sobre la convergencia de la inflación a la meta.

“Los futuros movimientos de la tasa de interés responderán a la evolución de la inflación y sus expectativas, la dinámica de la actividad económica, y el balance de riesgos internos y externos”, puntualizó.

Sobre este tema, el presidente Gustavo Petro sostuvo en un breve mensaje su posición en contra de la decisión tomada por la junta del Emisor, y afirmó que “solo bajará cuando elijamos el próximo miembro de la junta del Banco de la República”.

Por su parte, el ministro de Hacienda encargado, Carlos Betancourt dijo que el Gobierno nacional se apartará de esta decisión e indicó que una reducción en la tasa de interés es necesaria para darle mayor impulso al crecimiento de la economía.