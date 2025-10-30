Ecopetrol y Petrobras anunciaron un acuerdo para iniciar la comercialización conjunta del gas natural del proyecto offshore Sirius, en el Caribe colombiano.

El plan contempla entregas entre 2030 y 2035, por hasta 249 millones de pies cúbicos diarios y bajo contratos firmes sujetos a regulación.

“Estamos colocando en el mercado el gas más limpio, quizá, encontrado en el mundo, con baja cantidad de azufre y bajas emisiones de dióxido de carbono. Eso es lo que demuestran nuestros análisis”, dijo el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa durante una rueda de prensa.

En ese sentido, confirmó que el gas de Sirius tendrá un precio 40 % inferior al precio de importación de gas natural que hoy se paga en Colombia.