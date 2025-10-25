Luego de más de 15 horas con fallas en sus servicios, Bancolombia informó en la noche de este viernes 24 de octubre que superó la contingencia y que ya todos los canales de pagos físicos y digitales, así como los cajeros y corresponsales bancarios, se encuentran funcionando.

Leer también: Nuevo remezón: Luis Llinás deja la dirección de la Dian

“Estamos disponibles para ti. Superamos el problema técnico que tuvimos y puedes utilizar todos nuestros canales físicos y digitales”, se lee en una publicación de la entidad bancaria en su cuenta de X, que se realizó a las 9:48 de la noche.

“Sabemos que esto te generó inconvenientes y te pedimos disculpas. Nuestro compromiso por mejorar y seguir trabajando para acompañarte no para. Gracias por tu paciencia”, se agrega en el comunicado.

Comunicado #6 / 9:20 p.m.

Estamos disponibles para ti.

Superamos el problema técnico que tuvimos y puedes utilizar todos nuestros canales físicos y digitales.

Sabemos que esto te generó inconvenientes y te pedimos disculpas.

Nuestro compromiso por mejorar y seguir trabajando… — Bancolombia (@Bancolombia) October 25, 2025

Decenas de usuarios en redes sociales han respondido a esta publicación, reportando diferentes fallas, como no poder realizar transferencias o pagos de forma digital. Bancolombia ha respondido a varios mensajes ofreciendo ayuda.

Importante: Nequi confirmó que su servicio está completamente disponible

Hay que recordar que desde muy tempranas horas de la mañana de este viernes usuarios empezaron a reportar fallas en el sistema de Bancolombia, como no poder realizar pagos por PSE, transferencias bancarias, pagos con tarjetas de débito y crédito y no poder retirar dinero de cajeros oficiales.

Bancolombia reportó en su momento que estaban presentando fallas en dicho sistema. Más tarde, se fueron restableciendo algunos servicios, como pagos con tarjetas de débito o crédito, pero aún persistían fallos para usar la aplicación móvil y las transacciones que se pueden realizar en ella.