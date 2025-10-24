Luis Eduardo Llinás dejará de liderar la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), tras estar nueve meses en este cargo. Esto ocurre mientras se espera que se definan los ponentes y posteriormente se radique la ponencia para comenzar a discutir la reforma tributaria en la Cámara de Representantes.

En ese sentido, su lugar lo asumirá como director encargado, Carlos Emilio Betancourt quien actualmente se desempeña como el viceministro de Hacienda.

Cabe señalar que el director saliente, que probablemente dejará el cargo entre lunes y martes de la semana que viene, es contador público de la Universidad de Antioquia y especialista en Legislación Tributaria de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Entre tanto, Carlos Emilio Betancourt, en su perfil del Ministerio de Hacienda se destaca que es experto en economía pública, análisis financiero, evaluación de proyectos, política social, movilidad y servicios públicos. Además, es docente y consultor.

Es egresado de economía de la Universidad Nacional de Colombia (1989) y de la Maestría en Economía, del Convenio BID – Instituto Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina (1998).

Ha sido superintendente delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, subsecretario de Política Sectorial de la Secretaría Distrital de Movilidad, director de Economía y Finanzas Distritales en la Contraloría de Bogotá, entre otros cargos.