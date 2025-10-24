Después de un viernes complejo para los usuarios de Bancolombia y Nequi, este último, la billetera digital, le confirmó a EL HERALDO que el equipo técnico resolvió el servicio y ya se encuentra 100 % disponible.

Luego del trabajo de equipos expertos de tecnología, procesos, operación, servicio y producto para reestablecer la disponibilidad del servicio, ya estamos operando con normalidad y a disposición de nuestros más de 26 millones de usuarios.

En ese sentido, agregaron: “Reiteramos a nuestros usuarios que a través de nuestros canales oficiales pueden conocer cualquier novedad, además, recomendamos consultar nuestra página de estatus www.nequi.com.co/status donde se pueden enterar directamente de los servicios y productos que tenemos activos en tiempo real”.

También Bancolombia reportó un restablecimiento parcial de sus servicios. “Seguimos trabajando y ya puedes usar varios de nuestros servicios. Tu dinero e información están seguros. Puedes usar la app Mi Bancolombia y la Sucursal Virtual Personas, excepto algunas transacciones como consulta de tarjetas de crédito, pago de facturas y de créditos, transferencias a Nequi y bolsillos. También trabajamos para que puedas pagar por PSE y Botón Bancolombia. Puedes usar cajeros, sucursales, corresponsales y pagar con tus tarjetas en comercios. Hacemos todo lo posible para restablecer el servicio”.